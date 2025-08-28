Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Freepik).

MiG-31K Nga cất cánh, Ukraine báo động toàn lãnh thổ

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, còi báo động không kích vang lên khắp cả nước sau khi máy bay MiG-31K của Nga cất cánh.

Theo đó, rạng sáng 28/8, Ukraine đã báo động không kích do một cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn của đối phương và việc một chiếc MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga cất cánh.

Sau 3h30 sáng, còi báo động không kích bắt đầu vang lên. Lực lượng Vũ trang báo cáo lúc 3h38 việc máy bay MiG-31K, vốn mang siêu tên lửa Kinzhal, cất cánh.

Lúc 3h52, Không quân ban bố báo động không kích trên khắp Ukraine.

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Ảnh: DDGeopolitic).

Dòng tiền châu Âu đổ vào Ukraine chưa dừng lại

Kênh Military Summary đưa tin, dòng tiền và vũ khí từ châu Âu đổ vào Ukraine vẫn chưa hề dừng lại, trong đó, Bỉ đã công bố một lô máy bay F-16 mới, dự kiến ​​sẽ được chuyển giao sớm nhất vào tháng 9. Đức đang cân nhắc khả năng triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Mỹ đang kêu gọi châu Âu cũng gửi quân tới.

Tuy vậy, quân đội Nga (RFAF) không không có dấu hiệu giảm nhẹ áp lực trên bất kỳ mặt trận nào. Hàng trăm máy bay không người lái đang "lượn lờ" trên bầu trời vùng Kherson, tìm cách xóa sổ hoàn toàn lực lượng hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) trong thành phố.

Trên trục Zaporizhia, cuộc tấn công vào làng Kamyshuvakha đã bắt đầu, còn tại Pokrovsk, AFU đang nỗ lực phản công khu vực phía nam thành phố để giành lại quyền kiểm soát.

Sau 7 ngày tạm dừng và tập hợp lực lượng trên diện rộng, RFAF đã khởi động lại các cuộc tấn công xung quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, họ đã thay đổi hướng tấn công. Tại thời điểm này, lực lượng Moscow đang tấn công sườn phía tây, tuyến Kotlyare - Udachne đã bị phá vỡ, và lực lượng trinh sát đặc nhiệm Nga đã tiến đến Serhiivka.

Trận chiến giành mỏ than Pokrovska được cho là sắp bắt đầu trong vòng 24 giờ tới. Dường như máy bay không người lái FPV của Nga đã hoàn toàn thống trị bầu trời Pokrovsk; bất cứ thứ gì xâm nhập vào thành phố đều bị nhắm mục tiêu chỉ trong vài phút.

Khu vực áp lực thứ hai nằm ở phía tây nam Konstantinovka, nơi quân đội Nga đang tiến đến Sofiivka và Stepanivka.

Lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc phản công hạn chế tại khu vực mặt trận Liman - Borova. Trong cuộc phản công, họ đã tái chiếm được Novomykhailivka và Hrekivka, nơi các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 27/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công đa hướng thọc sâu vào trung tâm thành phố, giành được một số vị trí. Lực lượng Kiev vừa rút chạy vừa cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương bằng các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở rừng Kremensky

Theo kênh Readovka, trên hướng Seversk, quân đội Nga sắp hoàn toàn đẩy lùi đối phương khỏi rừng Kremensky sau các đòn đột phá dũng mãnh.

Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ 20 RFAF đạt được thành công đáng kể trong trận chiến giành vùng rừng Kremensky. Sau khi các đơn vị ở phía nam Krasnaya Dibrova và Kuzmino bị bao vây và thiệt hại nặng, lực lượng Kiev phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng. Họ không có lực lượng dự bị cần thiết để ổn định mặt trận do mất một mạng lưới lớn các vị trí có binh sĩ trấn giữ.

Sự hiện diện của các tuyến phòng thủ dự bị sẽ không giúp ích gì cho AFU, vì không có quân số để bổ sung. Điều đó khiến Bộ chỉ huy Kiev đau đầu tính toán. Quân đội Ukraine tin chắc rằng nếu RFAF không tiến hành bất kỳ hành động quy mô lớn nào trong một thời gian dài, thì họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.

Các đơn vị Kiev trong khu vực này được tự do hành động và được cung cấp vật tư còn lại. Nhưng diễn biến nhanh chóng của các sự kiện đã đe dọa quân đội Ukraine với nguy cơ mất quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực rừng rộng lớn. Hiện AFU chỉ còn kiểm soát được chưa đến 10% lãnh thổ của khu bảo tồn. Vào đầu mùa hè, họ từng kiểm soát hơn một nửa diện tích rừng Kremensky.

Mặc dù rừng Kremensky rậm rạp đã trở nên trơ trụi do giao tranh ác liệt, nhưng việc sử dụng trang thiết bị quy mô lớn ở đây là điều không thể đối với cả hai bên. Bản thân việc phòng thủ rừng đã hoàn toàn đặt lên vai Lữ đoàn 119 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine.

Sau khi mất trung tâm vùng trách nhiệm, Lữ đoàn 119 trên thực tế đã mất khả năng chiến đấu. Lợi dụng địa hình, Bộ chỉ huy Kiev có lẽ đã bắt đầu rút lui tàn quân của đội hình nói trên. Dường như họ sẽ cố gắng ngăn chặn bước tiến của Tập đoàn quân 20 RFAF dọc theo sông Zherebets, bao vây các tuyến đường tiếp cận Yampol.

Phía sau ngôi làng lớn này có một tuyến đường cao tốc nối Krasny Liman và Seversk. Do đó, giữ Yampol là nhiệm vụ then chốt của quân đội Ukraine trong giai đoạn giao tranh này, họ đã hoàn toàn thất bại trong trận chiến giành rừng Kremensky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 27/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố Seversk. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga thọc sâu vào Kupyansk, Ukraine chặn đánh quyết liệt

Quân đội Nga đã tiến gần 2km vào trung tâm thành phố Kupyansk; giao tranh đường phố ác liệt đang diễn ra, kênh ZOV Military cho hay.

Tại vùng ngoại ô Blahodatove, lực lượng Moscow đang hoạt động theo các nhóm tấn công nhỏ. Đối với quân đội Ukraine, "con đường sinh tử" về phía tây qua khu định cư này đã bị cắt đứt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 27/8. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ vào trung tâm và dọc theo vành đai phía tây thành phố, siết chặt vòng vây từ 3 mặt (Ảnh: ZOV Military Summary).

Năm 2024, Đức xuất khẩu vũ khí kỷ lục, chủ yếu sang Ukraine

European Pravda trích dẫn nguồn tin từ Tagesschau cho biết, năm 2024, chính phủ Đức đã phê duyệt xuất khẩu vũ khí trị giá 12,83 tỷ euro, một con số kỷ lục.

Theo báo cáo xuất khẩu vũ khí Đức, Ukraine đứng đầu trong số các quốc gia tiếp nhận với 8,15 tỷ euro.

Xuất khẩu vũ khí thực tế cũng đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, trong đó Ukraine chiếm 64% đơn hàng được phê duyệt.

Đặc biệt, 306 xe bọc thép chiến đấu, 316 tên lửa và hệ thống tên lửa, 78 xe tăng chiến đấu chủ lực và 11 hệ thống pháo cỡ lớn đã được gửi đến Ukraine.

Trước đó, hôm 27/8, chính phủ Đức đã thông qua dự luật về nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 110 trận giao tranh nổ ra trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 110 trận giao tranh. Moscow tiến hành 56 cuộc không kích, thả 84 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 1.647 UAV cảm tử và thực hiện 3.554 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Toretsk, Pokrovsk và Novopavlovsk.