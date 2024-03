Cách đăng ký và sử dụng Claude AI - Trí tuệ nhân tạo thông minh, hữu ích

Claude AI là gì?

Claude AI là một chatbot (phần mềm chat tự động) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển bởi Anthropic, công ty khởi nghiệp chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại San Francisco, Mỹ.

Dù tên tuổi có phần xa lạ với người dùng tại Việt Nam, Claude AI được đánh giá là có trí thông minh không thua kém gì ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google, 2 chatbot tích hợp AI nổi tiếng và được nhiều người dùng tại Việt Nam biết đến. Cơ sở dữ liệu của Claude AI được đánh giá là còn lớn hơn dữ liệu được dùng để huấn luyện cho ChatGPT và OpenAI.

Claude AI giao tiếp tốt bằng tiếng Việt (Ảnh chụp màn hình).

Claude AI có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó hỗ trợ tốt ngôn ngữ tiếng Việt, phù hợp cho người dùng tại Việt Nam.

Các tính năng của Claude AI

Là một chatbot tích hợp AI, Claude AI cũng có cách thức hoạt động và các tính năng tương tự các chatbot AI khác như ChatGPT hay Gemini. Công cụ này cho phép trả lời các câu hỏi của người dùng, tạo ra các bài viết theo từng nội dung cụ thể, soạn thảo email…

Claude AI cũng được đánh giá cao ở khả năng dịch thuật, bao gồm dịch từ các ngôn ngữ khác nhau ra tiếng Việt.

Một tính năng hữu ích của Claude AI đó là khả năng tóm tắt các nội dung dài hay tóm tắt các trang web. Người dùng có thể đính kèm các file văn bản chứa nội dung dài và yêu cầu Claude AI rút ngắn hoặc tóm tắt các ý chính.

Tuy nhiên, Claude AI hiện đang ở trong giai đoạn phát triển, do vậy đôi khi các thông tin do công cụ này cung cấp có thể không chính xác.

Một nhược điểm của Claude AI đó là phiên bản miễn phí chỉ sử dụng mô hình ngôn ngữ Claude 3 Sonnet với dữ liệu cũ. Anthropic cho biết Claude 3 Sonnet chỉ là mô hình ngôn ngữ thông minh thứ 2 mà công ty đã phát triển.

Trong khi đó, phiên bản có thu phí sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ Opus với dữ liệu lớn, mới hơn và thông minh hơn. Ngoài ra, phiên bản miễn phí sẽ giới hạn số câu hỏi của người dùng và sẽ cho phép người dùng hỏi tiếp sau một khoảng thời gian.

Nhìn chung, bạn có thể trải nghiệm phiên bản miễn phí của Claude AI trước khi quyết định chi tiền để mua phiên bản chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phiên bản miễn phí của Claude AI về cơ bản cũng đã có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Claude AI

Trước đây, Claude AI chỉ cho phép người dùng tại Mỹ và Anh đăng ký tài khoản để sử dụng. Hiện tại, Anthropic đã mở cửa cho người dùng tại nhiều quốc gia đăng ký tài khoản miễn phí, trong đó có Việt Nam.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để đăng ký tài khoản và sử dụng Claude AI:

- Đầu tiên, truy cập vào trang web đăng ký tại https://claude.ai/login. Điền địa chỉ email vào khung trống và nhấn nút "Continue with email".

- Chờ trong giây lát, một email có chứa mã đăng nhập sẽ được gửi đến hộp thư của bạn từ Anthropic. Bạn nhập đoạn mã đăng nhập này vào khung "Paste login code" rồi nhấn nút "Continue with login code".

Lưu ý: trong một số trường hợp, email chứa mã đăng nhập sẽ bị lọc nhầm vào mục thư rác của hộp thư. Nếu không nhận được email được gửi đến từ Claude AI, bạn hãy thử kiểm tra mục thư rác của hộp thư.

- Bước tiếp theo, Claude AI sẽ yêu cầu người dùng nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận. Bạn nhấn vào biểu tượng lá cờ, chọn quốc gia Việt Nam, sau đó điền số điện thoại của mình rồi nhấn nút "Send Verification Code".

Lưu ý: bạn chỉ cần điền số điện thoại, không cần điền mã vùng quốc gia của Việt Nam.

- Chờ trong giây lát, một tin nhắn được gửi đến số điện thoại của bạn có chứa mã xác nhận. Điền mã xác nhận này vào khung "Enter verification code" trên trang web đăng ký tài khoản, kích hoạt vào tùy chọn "I confirm that I am at least 18 years of age" và nhấn nút "Verify & Create Account".

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản Claude AI. Trong lần đầu tiên sử dụng, AI này sẽ hỏi tên của bạn để tiện xưng hô, bạn điền tên của mình vào hộp thoại chat và nhấn nút "Send".

Tiếp theo, bạn nhấn vào các nút để đồng ý với điều khoản sử dụng của Claude AI và bắt đầu sử dụng công cụ chatbot tích hợp AI này.

Claude AI có thể hiểu rõ và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác nhau, do vậy bạn có thể sử dụng công cụ này như một trợ lý để hỗ trợ cho công việc hoặc học tập.

Lưu ý

Về cơ bản, Claude AI vẫn là một hệ thống AI đang trong giai đoạn phát triển, do vậy các thông tin do AI này cung cấp có thể không chính xác. Người dùng chỉ nên sử dụng Claude AI như một công cụ để hỗ trợ thêm cho công việc, học tập hoặc tra cứu thông tin, không sử dụng các thông tin do Claude AI cung cấp để phục vụ mục đích nghiên cứu hoặc cho các công việc đòi hỏi thông tin chuẩn xác.

Trên thực tế, không chỉ Claude AI mà bất kỳ chatbot AI nào cũng đều có thể không cung cấp thông tin chính xác, thậm chí bịa ra thông tin không có thật để cung cấp cho người dùng.

Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên dựa vào dữ liệu do các chatbot AI cung cấp để mở rộng nội dung tìm kiếm nhằm có được các thông tin chính xác hơn, thay vì tin tưởng hoàn toàn vào các nội dung này.