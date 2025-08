Bộ trưởng Công an: An ninh mạng không thể tách rời sự phát triển đất nước

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Minh Sơn).

Chiều 5/8, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề: "Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của an ninh mạng mà còn là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và đặt ra những định hướng chiến lược trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định vị thế của an ninh mạng trong sự phát triển của đất nước, là nhiệm vụ bảo vệ không thể tách rời để Việt Nam thực hiện khát vọng dân tộc, vươn lên bắt kịp thời đại.

An ninh mạng: Nền tảng cho khát vọng dân tộc

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Việc phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là một lựa chọn mà là một "con đường sống còn" để thực hiện khát vọng dân tộc.

Đây là "chìa khóa vàng" giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại. Tuy nhiên, sự phát triển này phải đi đôi với việc đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin, như tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”.

Theo người đứng đầu Bộ Công an, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Đảng và Nhà nước đã ban hành và lãnh đạo nhiều chủ trương quan trọng.

Tiêu biểu là Nghị quyết 29 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết 30 về Chiến lược an ninh mạng quốc gia. Việc thành lập Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ ở cấp cao nhất.

Thể chế hóa và xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Hệ thống pháp luật về an ninh mạng đã được hoàn thiện từng bước. Quốc hội đã ban hành một loạt luật quan trọng như Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, và Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân. Sự ra đời của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cũng góp phần củng cố sự phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Điểm mấu chốt trong chiến lược này là việc xây dựng "thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng".

Bộ trưởng khẳng định, đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân mà còn là sự nghiệp của toàn dân.

Thông qua Đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, Chính phủ đang huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể quần chúng nhân dân.

Sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa hàng loạt vụ tấn công mạng, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đã cho thấy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng này.

Tuy nhiên, một thế trận vững chắc chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng "thế trận lòng dân", nơi mỗi người dân, mỗi tổ chức đều ý thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh mạng.

Ba giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực

Trong bối cảnh thách thức an ninh mạng gia tăng, không gian mạng đang trở thành môi trường tác chiến mới, cũng là nơi diễn ra nhộn nhịp mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với bảo vệ an ninh mạng.

Bộ trưởng đề xuất 3 nhóm giải pháp chiến lược:

Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm: Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí và Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng.

Bộ trưởng Công an cùng lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành nhấn nút ra mắt Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia (Ảnh: Minh Sơn).

Mục tiêu là khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật và đề cao cảnh giác cho mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia không gian mạng. Khi đó, mỗi người dân sẽ thực sự trở thành một "người chiến sĩ" bảo vệ an toàn, an ninh mạng, tạo nên một "pháo đài vững chắc" trước mọi âm mưu chống phá.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và huy động sức mạnh tổng hợp: Tiếp tục hoàn thiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý cho các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ blockchain. Điều này sẽ góp phần định hình, xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

“Việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ các bộ, ngành, địa phương đến các doanh nghiệp và người dân, là yếu tố then chốt để bảo vệ an ninh mạng một cách toàn diện”, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ.

Tăng cường tiềm lực và năng lực phản ứng: Tập trung xây dựng, phát triển Mạng lưới Trung tâm phân tích, cảnh báo sớm, cùng với việc xây dựng các phương án ứng phó hiệu quả.

Đặc biệt, cần tập trung phát triển công nghiệp an ninh mạng trong nước, làm chủ công nghệ lõi để không phụ thuộc vào bên ngoài.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, điều này sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển tiềm lực an ninh mạng. Đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh mạng "thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

“Với sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của toàn dân, toàn quân, Việt Nam có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng sẽ bảo vệ vững chắc an ninh mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, hướng tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Bộ trưởng Công an kỳ vọng.