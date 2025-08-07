Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992.

Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: TTXVN).

Về quốc phòng, an ninh, hai bên trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 55,9 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc có giá trị 30,3 tỷ USD.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp.

Hai bên đang phối hợp triển khai "Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030".

Về hợp tác lao động, hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023 với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ 3 của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người (bao gồm lao động EPS, lao động tay nghề cao và lao động thời vụ).

Về hợp tác khoa học công nghệ, hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Tại kỳ họp lần 9 (tháng 10/2023), hai bên đã thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 2. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus,...

Về hợp tác du lịch, năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc tới Việt Nam và 600 nghìn người Việt Nam tới Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên ghi nhận con số giao lưu nhân dân hai nước vượt mức 5 triệu người.

Trong quý I, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 1,26 triệu lượt du khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.