Chủ đầu tư Cẩm Khê Central Park trao sổ đỏ đợt 5

Chương trình có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ, cùng đối tác phân phối chiến lược Công ty Cổ phần CEN Bắc Ninh và đông đảo khách hàng thân thiết, cư dân tương lai của khu đô thị.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi hàng trăm khách hàng chính thức nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khẳng định quyền sở hữu hợp pháp và bền vững. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho uy tín, năng lực triển khai và cam kết đồng hành lâu dài của chủ đầu tư đối với cộng đồng cư dân Cẩm Khê Central Park.

Không khí buổi lễ diễn ra sôi động.

“Những tràng pháo tay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tin tưởng của khách hàng hôm nay là thành quả cho hành trình kiến tạo một khu đô thị văn minh, hiện đại ngay giữa lòng Cẩm Khê. Chúng tôi trân trọng từng sự đồng hành và sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại giá trị sống vượt mong đợi cho cư dân nơi đây”, đại diện đối tác phân phối chiến lược - Công ty cổ Phần CEN Bắc Ninh chia sẻ tại sự kiện.

Chủ đầu tư trao sổ chứng nhận và quà cho khách hàng.

Quà tặng tri ân với chương trình “Vòng quay may mắn”

Điểm nhấn của chương trình là phần quay số may mắn với nhiều giải thưởng tiền mặt hấp dẫn trị giá từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Bầu không khí trở nên hồi hộp và đầy hào hứng khi các khách mời liên tục gọi tên những phần thưởng giá trị. Đây không chỉ là lời tri ân thiết thực mà còn là sự khích lệ to lớn cho cộng đồng cư dân đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư tại Cẩm Khê Central Park.

Chia sẻ sau khi may mắn trúng thưởng, anh Lại Ngọc Đạo - một khách hàng đến từ Cẩm Khê xúc động nói: “Tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng ngay trong ngày đặc biệt này. Tôi là một người dân sinh sống tại khu vực Cẩm Khê và đã theo dõi dự án ngay từ những ngày đầu tiên, ấn tượng với tốc độ triển khai của dự án. Đến ngày hôm nay chứng kiến dự án hoàn thành hạ tầng, pháp lý đầy đủ và có một không gian sinh sống cho cư dân tương lai hiện hữu như thế này, tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng khi đã đầu tư vào dự án. Cảm ơn chủ đầu tư vì sự chu đáo và những cam kết đang được hiện thực hóa từng ngày".

Đại diện chủ đầu tư trao quà và phần thưởng cho khách hàng.

Ra mắt quỹ căn shophouse phiên bản giới hạn - Ưu đãi lên đến 500 triệu đồng

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bảng hàng đợt 4 được giới thiệu với 31 sản phẩm giới hạn, gồm đất nền, biệt thự và shophouse. Chính sách ưu đãi được công bố tại sự kiện cũng góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ cho bảng hàng đợt 4.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận ngay 200 triệu đồng hỗ trợ tài chính khi giao dịch biệt thự, 100 triệu đồng cho mỗi căn shophouse, và 50 triệu đồng đối với các sản phẩm đất nền. Khách hàng đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua biệt thự hoặc shophouse trước ngày 15/8 sẽ có thêm cơ hội tham gia chương trình “Vòng quay may mắn” với hàng loạt phần thưởng giá trị. Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính vượt trội và quà tặng tri ân thiết thực đã khiến bảng hàng mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tại sự kiện.

Quỹ căn shophouse phiên bản giới hạn được tung ra trong bảng hàng đợt 4 tọa lạc tại vị trí trung tâm đẹp nhất của dự án, có tiềm năng kinh doanh vượt trội, đáp ứng giá trị kép “vừa để ở - vừa để kinh doanh sinh lời”. Mỗi căn shophouse trong giỏ hàng lần này sẽ đi kèm gói quà tặng và hỗ trợ tài chính lên tới 500 triệu đồng, áp dụng trong thời gian ngắn và số lượng giới hạn.

Shophouse đáp ứng giá trị kép vừa để ở vừa để sinh lời.

Với tâm huyết kiến tạo một cộng đồng sống thịnh vượng - hiện đại - tiện ích giữa trung tâm thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê Central Park đang trở thành điểm đến lý tưởng cho cả người an cư lẫn giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững tại thị trường giàu tiềm năng bậc nhất Tây Bắc.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của Cẩm Khê Central Park là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Phú Thọ, không chỉ nhờ lợi thế pháp lý và hạ tầng hoàn thiện, mà còn bởi chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, linh hoạt, thực tiễn.

Với mỗi sự kiện được tổ chức, Cẩm Khê Central Park không chỉ trao gửi giá trị thực mà còn lan tỏa niềm tin và tinh thần kiến tạo cộng đồng. Dự án khẳng định tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Thọ, nơi hội tụ các yếu tố: pháp lý, vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và cam kết phát triển bền vững từ chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao yếu tố thực và giá trị dài hạn, Cẩm Khê Central Park nổi lên như một lựa chọn không chỉ bắt đầu hành trình an cư, mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cho tương lai.