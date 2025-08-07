Tây Ninh nhận gần 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau sáp nhập

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 7/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025. Theo đó, tỉnh Tây Ninh mới tiếp nhận toàn bộ gần 68.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh Tây Ninh trước đây và tỉnh Long An trước đây.

Trong đó, vốn tiếp nhận từ tỉnh Long An cũ là hơn 40.000 tỷ đồng; vốn tiếp nhận từ tỉnh Tây Ninh trước sáp nhập là hơn 27.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Quí, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025 của tỉnh Tây Ninh sau sắp xếp là hơn 17.000 tỷ đồng, gồm hơn 10.000 tỷ đồng tiếp nhận từ tỉnh Long An cũ và hơn 6.000 tỷ đồng từ tỉnh Tây Ninh trước sáp nhập.

Đồng thời, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với số vốn 820 triệu đồng. Số vốn này được phân bổ cho công trình tuyến ống chuyển tải nước sạch đường liên ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng.

Một chính sách trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách khác được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua tại kỳ họp là nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường được quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc có giá trị dự toán từ 300 triệu đồng trở lên đối với một nhiệm vụ mua sắm.

Các vị đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp xã có thẩm quyền quyết định đối với nhiệm vụ có giá trị dự toán dưới 300 triệu đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn.

Theo chính sách mới được thông qua, tỉnh sẽ áp dụng mức thu 0 đồng đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

Các lệ phí được miễn gồm lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh;lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.