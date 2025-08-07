Cô gái được cầu hôn bằng trực thăng, vừa đồng ý thì máy bay lao xuống đất

Theo AKSam, chiếc máy bay trên được xác định là máy bay huấn luyện hạng nhẹ và sự việc xảy ra tại đường băng của một trường đào tạo hàng không tư nhân ở quận Yuregir (thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ). Chiếc máy bay được sử dụng trong một màn cầu hôn đã lên kế hoạch từ trước.

Hình ảnh chiếc máy bay huấn luyện lao xuống đất (Ảnh: AKSam).

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, có thể thấy máy bay bay lượn vòng quanh trên bầu trời, bên trong là phi công Burak Yurekli (39 tuổi) và hành khách là cô gái Seyda Dogan (30 tuổi).

Trong khi đó, bạn trai của Seyda Dogan đứng dưới mặt đất, ăn mặc chỉn chu, dùng bộ đàm gửi lời cầu hôn đến bạn gái. Anh nói: "Em lấy anh nhé?". Khi nghe được giọng bạn trai, Seyda Dogan vui mừng đáp "Em đồng ý".

Chàng trai đứng dưới mặt đất, cầu hôn bạn gái qua bộ đàm (Ảnh: AKSam).

Ngay sau đó vài giây, khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra, máy bay mất kiểm soát và rơi xuống.

Cả Seyda Dogan và phi công đều bị thương. Lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế nhanh chóng được điều động đến hiện trường, đưa cả phi công và nữ hành khách đến bệnh viện. May mắn, tình trạng sức khỏe của họ đang dần ổn định, theo thông tin từ các nguồn y tế.

May mắn 2 người trên máy bay đều thoát chết (Ảnh: AKSam).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Những hình ảnh từ đoạn video ghi lại cảnh cầu hôn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bàn tán sôi nổi từ dư luận Thổ Nhĩ Kỳ.