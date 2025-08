3 mẫu iPhone vừa bị khai tử tại Việt Nam

Trên thực tế, Apple đã khai tử bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 từ vài năm trước. Tuy vậy, hãng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh đối với hai thiết bị này tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

iPhone 13 sẽ thay thế vị trí của iPhone 11 và iPhone 12 (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, iPhone 14 Plus được Apple âm thầm khai tử từ tháng 2, sau khi hãng giới thiệu mẫu iPhone 16e. Đến nay, cả 3 sản phẩm trên đã biến mất trên các kệ hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Đây có thể xem là động thái dọn dẹp các dòng sản phẩm đời cũ của Apple tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng góp phần làm gọn gàng dải sản phẩm của hãng, giúp người dùng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.

"Khi iPhone 11 và iPhone 12 chính thức ngừng kinh doanh, iPhone 13 trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một thiết bị thuộc phân khúc phổ thông, cận cao cấp", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Sau khi iPhone 11 và iPhone 12 hết hàng, iPhone 13 trở thành chiếc iPhone chính hãng có mức giá thấp nhất mà Apple vẫn đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, iPhone 13 được các đại lý chào bán với mức giá 11,3 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Doanh số của dòng sản phẩm này cũng có sự tăng trưởng đáng kể sau đợt điều chỉnh giá bán vừa qua.

Trước khi biến mất trên các kệ hàng chính hãng, bộ đôi iPhone 11 và iPhone 12 nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, iPhone 14 Plus không được ưa chuộng tại Việt Nam. Doanh số của mẫu máy này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số ngành hàng iPhone.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 14 Plus đã không được người tiêu dùng Việt quan tâm (Ảnh: GSMArena).

"Chúng tôi đã chủ động ngừng kinh doanh iPhone 14 Plus nhằm tối ưu danh mục sản phẩm và phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng. Thực tế cho thấy, sức mua của các dòng iPhone Plus tại thị trường Việt Nam không cao như kỳ vọng", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, cho biết.

Thời gian tới, iPhone 15 Plus sẽ trở thành dòng sản phẩm chủ lực, thay thế vị trí của iPhone 14 Plus. Hiện tại, iPhone 15 Plus phiên bản 128GB được chào bán với mức giá 19 triệu đồng.

Trong nhiều năm, Apple đã duy trì chiến lược kéo dài tuổi thọ của những sản phẩm đời cũ, đồng thời giảm giá bán để thu hút người dùng mới. Đến nay, những chiếc iPhone đời cũ vẫn đóng góp một phần không nhỏ trong doanh số bán hàng của Apple.

"Từ giai đoạn tháng 3, doanh số của những dòng iPhone đời cũ (trừ thế hệ iPhone 16) đã tăng trưởng 70% sau khi được điều chỉnh giá bán. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng ghi nhận đạt 80%", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.