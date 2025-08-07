Facebook bị cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu nhạy cảm của phụ nữ

Theo đó, Facebook bị cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu từ một ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ mà không có sự đồng ý của người dùng.

Phán quyết này là kết quả của một vụ kiện tập thể được khởi xướng từ năm 2021, nhắm vào Flo Health, nhà phát triển ứng dụng Flo. Ứng dụng này có chức năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và dự đoán ngày rụng trứng, hỗ trợ người dùng trong việc mang thai tự nhiên.

Ban đầu, vụ kiện cũng đưa Google và Facebook vào danh sách bị đơn, với cáo buộc hai công ty này đã thu thập dữ liệu trái phép từ ứng dụng Flo. Tuy nhiên, Flo Health và Google đã đạt được thỏa thuận bồi thường với các nguyên đơn, khiến Facebook trở thành bị đơn duy nhất còn lại trong vụ kiện.

Nhiều người dùng phẫn nộ khi Facebook thu thập và sử dụng các dữ liệu riêng tư, nhạy cảm của họ trái phép (Ảnh minh họa: Getty).

Theo đơn kiện, Flo Health đã cho phép Google và Facebook theo dõi dữ liệu và "nghe lén" các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng trên ứng dụng Flo trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2019.

Thông qua ứng dụng Flo, Facebook được cho là đã thu thập thông tin về việc người dùng có dự định mang thai, đang mang thai, hoặc chỉ đơn thuần theo dõi chu kỳ của mình. Một số nguyên đơn còn cho biết Facebook đã thu thập cả những thông tin nhạy cảm như tần suất quan hệ vợ chồng của họ.

Dựa trên các dữ liệu thu thập được, Facebook có thể chạy các nội dung và chiến dịch quảng cáo phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là những người đang mang thai, có ý định mang thai hoặc gặp khó khăn trong việc mang thai tự nhiên.

Việc Facebook thu thập các dữ liệu cá nhân và riêng tư, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm như chu kỳ kinh nguyệt hay dự định mang thai, đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng người dùng vì quyền riêng tư của họ bị xâm phạm nghiêm trọng.

Các nguyên đơn đã yêu cầu Facebook và công ty mẹ Meta phải bồi thường cho những thiệt hại về tâm lý do thông tin riêng tư của họ bị thu thập và sử dụng trái phép. Tuy nhiên, số tiền bồi thường cụ thể vẫn chưa được công bố.

Labaton Kaller Sucharow, một luật sư đại diện cho các nguyên đơn, nhận định: "Thiệt hại về tài chính vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, vụ kiện này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến các hãng công nghệ lớn về việc bảo vệ dữ liệu thông tin sức khỏe của người dùng. Các công ty lớn như Meta phải chịu trách nhiệm khi kiếm lợi từ thông tin riêng tư nhất của người dùng".

Phía Meta và Facebook đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo quyết định của bồi thẩm đoàn.

Một phát ngôn viên của Meta tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với bản án và đang xem xét các thủ tục pháp lý để kháng cáo. Quyền riêng tư của người dùng rất quan trọng đối với Meta, do vậy chúng tôi không sử dụng các dữ liệu về sức khỏe hoặc các thông tin nhạy cảm khác để kiếm lời".

Hiện ứng dụng Flo có hơn 70 triệu người dùng trên toàn cầu. Số lượng người dùng bị Meta thu thập trái phép dữ liệu vẫn chưa được xác định rõ.