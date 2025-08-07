Hàng trăm người yêu bóng đá đổ về sự kiện OMO gặp huyền thoại Gilberto Silva

Ngay khi Gilberto Silva bước ra sân khấu tại sự kiện "Pháo đài lấm bẩn", cả khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ như vỡ òa trong tiếng hò reo.

Gilberto Silva nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí sôi động của phố đi bộ Nguyễn Huệ khi tham gia loạt hoạt động trải nghiệm cùng KOLs (người nổi tiếng) và người hâm mộ. Cựu danh thủ cùng với Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc đã tham gia một thử thách tâng bóng trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Hàng trăm người hâm mộ đến từ FC Arsenal Việt Nam xuất hiện chào đón Gilberto Silva (Ảnh: OMO).

Gilberto Silva đội nón lá trao tặng phần quà cho đại diện thương hiệu OMO Việt Nam (Ảnh: OMO).

Gilberto Silva cùng Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc tham gia thử thách tâng bóng (Ảnh: OMO).

Không chỉ dừng ở sân bóng, Gilberto còn đồng hành với hai gia đình Neko Lê và gia đình Đinh Ngọc Diệp cùng với các em nhỏ đến từ AFCVN để thử sức với các trò chơi như sút bóng, tạt lon.

Gilberto Silva tham gia thử thách cùng các em nhỏ đến từ AFCVN (Ảnh: OMO).

Sau khi trải nghiệm các hoạt động tương tác, Gilberto Silva tiếp tục tham gia buổi fan meeting (hội ngộ với người hâm mộ) cùng fan club (nhóm người hâm mộ) Arsenal tại Việt Nam. Tại đây, anh dành thời gian giao lưu, ký tặng, chụp ảnh và trao quà lưu niệm, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và cảm xúc cho người hâm mộ, đặc biệt là những “Pháo thủ” đã đồng hành cùng CLB suốt nhiều năm qua.

Gilberto Silva ký tặng bóng cho người hâm mộ trong fan meeting (Ảnh: OMO).

Là người có mặt từ rất sớm để đợi thần tượng, anh Nguyễn Duy Tùng (32 tuổi, quận 10, TPHCM), fan (người hâm mộ) Arsenal từ năm 2004, xúc động nói: “Gilberto không phải mẫu cầu thủ hay gây chú ý truyền thông, nhưng với fan lâu năm thì anh ấy là linh hồn tuyến giữa của đội hình bất bại. Được gặp thần tượng giữa lòng thành phố, gần gũi và giản dị, tôi thực sự thấy tự hào vì đã yêu mến Arsenal suốt ngần ấy năm”.

“Pháo đài lấm bẩn” là sự kiện sân chơi mùa hè đặc biệt do OMO tổ chức, mang đến không gian vui chơi sáng tạo và vận động cho cả gia đình. Các trò chơi dân gian được làm mới theo từng chặng như lật số đấu trí, liên hoàn thể lực (nhảy bao bố, sút bóng, bắn bi…), hay trạm sáng tạo lấm bẩn với tô tượng, vẽ tranh, đều khuyến khích ba mẹ và con cùng phối hợp, cùng lấm lem, cùng tạo nên những ký ức tuổi thơ về một mùa hè lấm bẩn đáng nhớ. Bên cạnh đó, sự kiện còn bùng nổ với đêm nhạc (concert) sôi động, quy tụ loạt nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Phương Mỹ Chi, RHYDER, Obito...