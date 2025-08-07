Đi khám nhiều lần ở nước ngoài là nốt ruồi, về nước phát hiện ung thư

Ngày 7/8, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân có tổn thương giống nốt ruồi, đa dạng về hình thái, bờ tổn thương không rõ ràng, loét và tái phát sau nhiều lần điều trị bằng laser.

Như trường hợp của nam bệnh nhân 40 tuổi đến viện khám hôm 23/7, do trên mặt có tổn thương màu đen loang lổ, ổ loét.

Nam bệnh nhân cho biết, anh đã nhiều lần khám tại bệnh viện ở nước ngoài, được chẩn đoán là nốt ruồi, điều trị bằng đốt laser nhưng tổn thương không hết hoàn toàn và tái phát trở lại.

"Lúc đầu bệnh nhân có tổn thường màu đen dạng nốt ruồi với kích thước ban đầu khoảng 2-3mm trên mặt, thay đổi theo thời gian, sau khi điều trị bằng đốt laser, kích thước tăng dần, màu sắc bất đồng nhất, loét, thâm nhiễm tổ chức mô dưới da", TS Quang cho biết.

Sau khi khám, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp dermoscopy - một xét nghiệm đặc thù trong chuyên ngành da liễu và sinh thiết khối u, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tế bào đáy tái phát vùng má trái.

Các bác sĩ đã phẫu thuật bằng phương pháp phẫu thuật Mohs nhằm kiểm soát tế bào ung thư được loại bỏ khỏi cơ thể và tiết kiệm được vùng da lành. Sau 1 tuần điều trị, vết mổ ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện.

Tổn thương ban đầu của ung thư tế bào đáy khá giống với nốt ruồi, nên nhiều người nhầm lẫn (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo TS Quang, tổn thương ban đầu của ung thư tế bào đáy khá giống với nốt ruồi, chính vì vậy người dân có thể nhầm lẫn và bỏ qua các dấu hiệu dễ nhận biết.

Bệnh ung thư tế bào đáy thường xuất hiện vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bằng phương pháp phẫu thuật Mohs là khá cao (trên 90% theo một số nghiên cứu và tổng hợp tại Bệnh viện) nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào đáy là các tổn thương gồ cao bề mặt da, màu đen và vùng mặt, theo thời gian tăng dần về kích thước, thay đổi màu sắc.

"Nếu trên da xuất hiện những dấu hiệu như trên, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra", TS Quang khuyến cáo.