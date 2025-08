Ra mắt Hệ thống điều hành An ninh mạng Quốc gia: Lá chắn số bảo vệ đất nước

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Bộ nhấn nút biểu tượng ra mắt Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia (Ảnh: CTV).

Chiều 5/8, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề: "Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của an ninh mạng mà còn là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và đặt ra những định hướng chiến lược trong tương lai.

Ngày 20/9/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 6/8 hàng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam, tạo ra một dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đây cũng là dịp Bộ Công an, nòng cốt là lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Qua đó, củng cố và phát huy vai trò, tiềm lực của hệ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc, tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững chắc.

Thách thức an ninh mạng Việt Nam

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với chuyển đổi số là một trong bảy định hướng chiến lược để đưa đất nước vươn mình.

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình hình thành một "phương thức sản xuất số" tiên tiến, trong đó dữ liệu trở thành một tài nguyên và tư liệu sản xuất quan trọng.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra những thách thức lớn. Các hoạt động tấn công mạng ngày càng nguy hiểm và tinh vi hơn.

Chỉ tính riêng từ năm 2024 đến nay, đã có hơn 42 triệu cảnh báo tấn công mạng và 420 nghìn cảnh báo mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin của Việt Nam.

Các nhóm tin tặc đã thể hiện sự linh hoạt đáng báo động, bám sát các diễn biến chính trị, kinh tế, xã hội để điều chỉnh phương thức, thủ đoạn tấn công.

Đặc biệt, chúng có xu hướng nhắm vào các doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho cơ quan Nhà nước, từ đó tạo bàn đạp để tấn công mở rộng.

Bên cạnh đó, hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật và tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng gây ra nhiều nhức nhối trong xã hội.

Kiến tạo tương lai an toàn

Trước những thách thức này, tại sự kiện Bộ Công an đã ra mắt Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia.

Đây là một sáng kiến đột phá, do Trung tâm An ninh mạng quốc gia tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ hoàn toàn.

Đây được xem như một "lá chắn" bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh thế giới số hóa ngày càng sâu rộng.

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của tình hình an ninh mạng phức tạp và sự liên thông tất yếu giữa các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số với nhiều tính năng vượt trội và có một lộ trình triển khai rõ ràng.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được triển khai tại 34 đơn vị Công an tỉnh, thành phố từ ngày 1/7, mở rộng đến các bộ, ngành và chủ quản hệ thống thông tin trọng yếu vào ngày 6/8 và tiếp tục đến các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trong giai đoạn 2025-2026.

Trong tương lai, hệ thống sẽ được tích hợp các tính năng phân tích và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán và ứng phó sớm hơn với các cuộc tấn công mạng.

Đồng thời tích hợp với các nền tảng khác như kho dữ liệu mã độc và thông tin tình báo, đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận sự cố từ email, ứng dụng di động đến tích hợp API (các thành phần phần mềm tự động cập nhật dữ liệu giữa máy khách và máy chủ).

Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng vững mạnh

Nhìn lại một năm qua, công tác bảo đảm an ninh mạng đã đạt được nhiều dấu ấn chiến lược.

Đại tướng Lương Tam Quang tham quan các gian hàng sản phẩm an ninh mạng tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Việt Nam đã hoàn thiện một bước cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Đáng chú ý, công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng được thống nhất trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công an.

Về mặt pháp lý, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đưa Luật An ninh mạng sửa đổi, bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025.

Đặc biệt, việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước về chống tội phạm mạng và quyết định Việt Nam là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội là một niềm tự hào lớn, khẳng định uy tín và vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng các khuôn khổ quản trị số toàn cầu.

Thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng cũng đang dần được hình thành. Các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Bộ Công an cũng đã thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia và một liên minh những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC) cũng đang được quy tụ để đấu tranh chống thông tin sai lệch và lan truyền kỹ năng an toàn số.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ vững chắc các hệ thống thông tin trọng yếu và nâng cao năng lực tự chủ ứng phó sự cố và phòng chống tội phạm mạng.

Việc xây dựng một hệ sinh thái an ninh mạng "Make in Vietnam" vững mạnh cũng là một mục tiêu chiến lược, với sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà trường và cơ quan nhà nước.

Cuối cùng, Việt Nam sẽ hội nhập sâu hơn và chủ động dẫn dắt trong khu vực, từng bước trở thành trung tâm chuyển giao tri thức và công nghệ về an ninh mạng.