Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc

Ngày 7/8, Công an phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) đã chuyển hồ sơ những vi phạm tại cơ sở giết mổ heo của bà P.T.B.T. (25 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an phường Nghĩa Lộ kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo của bà T. tại tổ 10, phường Nghĩa Lộ. Tại thời điểm kiểm tra, bà T. đang giết mổ 4 con heo với trọng lượng 500kg.

Thịt heo được sơ chế dưới nền nhà nhầy nhụa (Ảnh: Công an phường Nghĩa Lộ).

Cơ sở này giết mổ, sơ chế thịt heo dưới nền nhà bong tróc, nhầy nhụa. Quy trình giết mổ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an còn phát hiện bà T. tích trữ trong tủ đông lạnh gần 500kg thịt heo. Người này không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số heo đang giết mổ và số thịt trong tủ đông lạnh.

Trước đó, Công an Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua heo tại xã Nghĩa Hành đưa 72 con heo lên ô tô vận chuyển đi nơi khác.

Qua kiểm tra, công an xác định có 5 con đã chết, số còn lại có dấu hiệu mắc dịch tả. Chủ cơ sở khai nhận đang vận chuyển số heo này vào các tỉnh phía Nam bán cho cơ sở làm lạp xưởng.

Từ đầu tháng 7, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lan rộng tại nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 15.000 con heo mắc bệnh.