Thu nhập của người lao động ở đâu cao nhất Việt Nam?

Thống kê tiền lương trong quý 1/2022, độc đáo nghề bồng heo thuê, lương cao vẫn "đỏ mắt" tìm người, lao động vị thành niên có được làm công việc "nhạy cảm"?… là những thông tin việc làm hấp dẫn tuần qua.

50 triệu lao động có việc làm trong 3 tháng đầu năm 2022

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo mới nhất về thị trường lao động trong quý I/2022, theo đó, tổng số người trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý đạt 51,2 triệu người, tăng gần 400.000 người so với quý trước và tăng gần 200.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Số người có việc làm từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2022 là hơn 50 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với quý trước và hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực nông thôn và thành thị đều tăng khoảng 0,2 triệu người, lực lượng lao động nam tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nữ.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I/2022 là 68,1%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước…

Bị chủ nhà trọ "làm khó", nhiều lao động có nguy cơ mất tiền hỗ trợ

Anh Nguyễn Văn Huệ, làm việc tại Khu công nghiệp Tân Tạo (Bình Tân, TPHCM) đang "mất ăn mất ngủ" vì cả tuần nay vẫn chưa thể hoàn thiện hồ sơ. Nguyên nhân, do chủ nhà trọ nơi anh Huệ ở thuê không chịu cung cấp số căn cước công dân.

"Trong tờ phiếu xác nhận có một chi tiết ghi số căn cước công dân của chủ nhà trọ. Khi tôi mang giấy xin chủ nhà xác nhận, chú đồng ý ký giấy nhưng không tiết lộ số căn cước công dân vì cho rằng đó là quyền riêng tư", anh Huệ buồn bã nói.

Với trường hợp của chị Võ Thị Thu Thùy làm việc tại Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (quận Tân Phú, TP HCM), câu chuyện còn phức tạp hơn.

Ngay sau khi nhận được tờ phiếu từ công ty, chị đã tìm chủ nhà trọ để xin thông tin và xác nhận. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần tìm chủ nhà nhưng không nhận được chữ ký xác nhận…

Độc đáo nghề... bồng heo thuê

Từ nhiều năm nay, chợ heo Hàng Rượu đã tồn tại một công việc đặc thù phục vụ cho việc bán heo của các thương lái. Đó là hoạt động của đội bồng heo thuê, phần lớn trong số đó là phụ nữ.

Cứ cách một ngày, những phụ nữ làm nghề bồng heo lại đến chợ để mưu sinh. Cả buổi đánh vật với đàn heo, người bồng heo thuê chỉ kiếm được từ 100.000-200.000 đồng.

Họ được thương lái thuê bắt heo chuyển lên xe với tiền công 1.000-1.500 đồng/con, tùy heo lớn hay nhỏ. Quần quật với đàn heo cả buổi nhưng những người làm nghề bồng heo thuê cũng chỉ kiếm đủ tiền chợ…

Lao động 17 tuổi có được làm việc ở cơ sở massage?

Bà Mai Lan (Hà Nội) hỏi: "Từ 8/4, Hà Nội cho phép dịch vụ karaoke, massage hoạt động. Cháu tôi năm nay 17 tuổi và muốn tìm việc thì có thể làm tại các cơ sở dịch vụ trên không?".

Nội dung câu hỏi trên liên quan đến quy định tại Điều 147 Bộ Luật Lao động năm 2019. Cụ thể, điều luật này quy định về công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Theo đó, người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm việc ở các nơi sau đây: Dưới nước, sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử…

Thu nhập bình quân ở TPHCM cao nhất cả nước

Theo báo cáo mới phát hành của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về tình hình lao động, việc làm quý I năm 2022, thu nhập của người lao động đã có nhiều khởi sắc ở các ngành kinh tế chủ lực so với quý trước.

Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, tăng 24,2%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành bán buôn bán lẻ có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, tăng 23,3%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng.

Người lao động ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước, khoảng hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, với mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 36,8%, tương ứng tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước…

Doanh nghiệp "chào" mức lương hấp dẫn, lao động vẫn… chưa thấy đâu

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2021, Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh, tại Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) hiện có hơn 600 công nhân làm việc.

Để mở rộng sản xuất, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm hơn 1.000 công nhân, với nhiều chế độ phúc lợi dành cho người lao động như: Tăng lương cơ bản từ 3,07 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng, thưởng tuân thủ nội quy tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng, lương tăng ca không giới hạn (ít nhất 500.000 đồng), tính lương theo sản phẩm, hỗ trợ suất ăn theo ca, hỗ trợ đồng phụ, xe đưa đón miễn phí.

Ngoài ra, công ty còn tuyển 22 nhân sự ở các vị trí quản đốc phân xưởng, tổ trưởng chuyền may, kỹ thuật chuyền, kỹ thuật trưởng, giám đốc sản xuất với mức lương từ 7-40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau 2 tuần thông báo nhưng hiện công ty mới tuyển được hơn 30 người…

Chưa kịp vui khi du lịch phục hồi, doanh nghiệp "đỏ mắt" tìm lao động

Theo ông Lê Lợi, chủ nhà hàng HaVa (Khu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình), đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hầu hết nhân viên phục vụ của điểm tham quan, nhà hàng phải nghỉ việc.

Khi du lịch tái khởi động thì khâu tuyển dụng hướng dẫn viên, đầu bếp, phục vụ bàn rất khó khăn. Dù yêu cầu tuyển dụng đặt ra không phải quá cao nhưng đến nay, nhà hàng vẫn phải tìm người "đỏ mắt".

"Vào thời điểm hiện tại, tìm lao động phổ thông đã khó, chưa nói đến người có tay nghề như đầu bếp hay hướng dẫn viên", ông Lợi nói…

"Bà hoàng bánh tráng" nuôi cả gia đình, mê việc quên... lấy chồng

Hơn 30 năm mưu sinh tại TPHCM, cô Trần Thị Điệp (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) - người được mệnh danh "bà hoàng bánh tráng" ở hồ Con Rùa vẫn lủi thủi đi về phòng trọ mỗi khi màn đêm buông xuống.

Từ thủa đôi mươi, cô đã lên TPHCM mưu sinh nuôi gia đình. Làm công nhân hơn mười năm, tích góp chẳng được bao nhiêu, cô Điệp bỏ làm công nhân, lang thang theo người chị họ đến hồ Con Rùa bán bánh tráng.

Thấm thoắt, cuộc đời cô gắn với nghề bán bánh tráng cũng được 20 năm. Lúc này, cô cũng đã kiếm đủ tiền nuôi bản thân và gia đình và tiết kiệm được một số tiền nhỏ đảm bảo cuộc sống về sau. Tuy vậy, vì quá mải mê làm ăn, cô thực sự đã quên việc cần một bờ vai nương tựa…

Khởi nghiệp nuôi ốc nhồi, chàng trai vùng biên thu lãi 40 triệu đồng/tháng

Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ con ốc nhồi mang lại, anh Huỳnh Ngọc Hội đã mạnh dạn đầu tư ao hồ và mua con giống về thả. Mô hình này đã giúp anh thu tiền lãi 30-40 triệu đồng/tháng.

Cơ sở nuôi ốc của anh Huỳnh Ngọc Hội (SN 1989, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) hiện là một trong những mô hình tiêu biểu của Câu lạc bộ khởi nghiệp, sáng tạo huyện Buôn Đôn được nhiều thanh niên và người dân trong huyện đến học hỏi.

Cơ duyên đến với nghề nuôi ốc của anh Hội bắt đầu từ năm 2017. Thời gian đó anh Hội nuôi cua đồng, đồng thời kết hợp thêm nuôi một số lượng nhỏ ốc để ăn…

Ảnh: Nhóm phóng viên

17/04/2022