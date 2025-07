Công an triệu tập người đàn ông loan tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Tối 27/7, thông tin từ Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị đã xác minh, triệu tập người đàn ông loan tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An). Thông tin vỡ đập nhanh chóng lan truyền khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ hoảng loạn, tháo chạy lên núi.

Công an làm việc với anh L.T.S. về thông tin sai sự thật anh này đăng tải trên Facebook cá nhân (Ảnh: Huyền Thương).

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Ông Hùng phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân ngay tại nhà máy, khẳng định việc vận hành của công trình này đang bình thường, theo đúng quy định. Lãnh đạo xã Yên Na cũng có mặt tại đập thủy điện, xác nhận thông tin nói trên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật. Bước đầu, công an phát hiện vào lúc 17h30 ngày 27/7, tài khoản L.T.S. phát trực tiếp đoạn video với nội dung: “Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ dân chạy tán loạn. Mong bình an”.

Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Tương Dương xác minh, triệu tập chủ tài khoản facebook lên làm việc. Qua xác minh chủ tài khoản Facebook là anh L.T.S. (SN 1998, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An).

Làm việc với công an, anh S. cho biết, khi đang ở nhà người thân tại xã Tương Dương, anh nghe tin đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ. Chưa kiểm chứng thông tin đúng hay sai, anh S. sử dụng điện thoại phát trực tiếp lên trang Facebook cá nhân.

Anh S. cho rằng, việc phát trực tiếp thông tin vỡ đập thủy điện nhằm báo cho mọi người biết. Sau khi xác nhận đây là thông tin sai sự thật, anh S. gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Người dân tâm lũ xã Tương Dương nhặt nhạnh tài sản bị vùi lấp trong bùn đất (Ảnh: Cổng thông tin xã Tương Dương).

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 19/7 đến ngày 23/7 khiến nhiều xã miền núi phía tây Tỉnh Nghệ An phải chịu thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, xã Tương Dương phải hứng chịu trận lũ kép từ thượng nguồn đổ về và từ thủy điện Bản Vẽ xả lũ vào đêm 22/7.

Trận lũ đã khiến một phần xã Tương Dương ngập sâu, nhiều công trình hạ tầng giao thông, trụ sở các cơ quan, đơn vị cùng hàng nghìn căn nhà của người dân bị ngập 1-2m.

Sau 5 ngày kể từ trận lũ lịch sử, công tác khắc phục hậu quả tại xã Tương Dương và nhiều địa phương khác vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều người dân mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày chống chọi, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý người loan tin sai sự thật về thủy điện Bản Vẽ theo quy định.