Thu nhập bình quân của người lao động ở TPHCM cao nhất cả nước

Theo báo cáo mới phát hành của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về tình hình lao động, việc làm quý I năm 2022, thu nhập của người lao động đã có nhiều khởi sắc ở các ngành kinh tế chủ lực so với quý trước.

Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, tăng 24,2%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành bán buôn bán lẻ có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, tăng 23,3%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng.

Lao động làm việc trong ngành tài chính ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân là 10,8 triệu đồng, tăng 16,5%, tăng tương ứng là 1,5 triệu đồng; ngành kinh doanh bất động sản lao động có thu nhập bình quân là 10,7 triệu đồng, tăng 32,8%, tương ứng tăng 2,6 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt có thu nhập bình quân là 9,5 triệu đồng, tăng 8,4%, tương ứng tăng 736.000 đồng.

Người lao động ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước, khoảng hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, với mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 36,8%, tương ứng tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước.

Tại TPHCM, thu nhập bình quân của người lao động là 8,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 36,5%, tương ứng tăng 2,4 triệu đồng so với quý trước; thu nhập của người lao động tại Bình Dương là 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 54,0%, tương ứng tăng 3 triệu đồng/người/tháng so với quý trước; lao động tại Đồng Nai có thu nhập bình quân là 8,5 triệu đồng, tăng 32,9%, tương ứng tăng 2,1 triệu đồng so với quý trước.

Người lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập bình quân là 5,6 triệu đồng, tăng 27,8% so với quý trước.

Thu nhập bình quân của người lao động tại Hà Nội là 8,5 triệu đồng, tăng 17,4%, tức tăng 1,3 triệu đồng so với quý trước. Lao động tại Bắc Ninh có thu nhập bình quân là 8,2 triệu đồng, tăng 8,3%. Thu nhập của người lao động tại Hải Phòng là 7,8 triệu đồng/người/tháng, cũng tăng 8,3% so với quý IV năm 2021.