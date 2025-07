Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 123 về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó mưa lũ trong thời gian tới.

Công điện của Thủ tướng gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ,...

Thủ tướng chia buồn với gia đình có người tử vong, mất tích

Công điện nêu rõ: Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/7, trên địa bàn các xã Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một, Chiềng Sơ (Sơn La) đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 2 người chết, 4 người mất tích.

UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng của địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La, đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường,... tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất nêu trên.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mất tích (trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn); cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích theo quy định; hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

Ngoài ra, theo Thủ tướng, địa phương cần huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông; bằng mọi biện pháp phải tiếp cận cho được các khu vực bị lũ quét, sạt lở, kịp thời hỗ trợ người dân, kiên quyết không để người dân thiếu đói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An,... được Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo chính quyền cấp xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở và cơ quan chức năng chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện sớm những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Thủ tướng giao, tổ chức theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động phòng, tránh.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai, nhất là các công trình bảo đảm giao thông, điện, nước, sóng viễn thông, y tế, giáo dục.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp, điều phối, hỗ trợ UBNBD tỉnh Sơn La khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam được Thủ tướng giao, chỉ đạo tăng cường truyền thông, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để nhân dân biết, chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại.

Đồng thời, theo Thủ tướng, những cơ quan thông tấn này cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn cho người dân kỹ năng nhận biết nguy cơ xảy ra thiên tai và ứng phó với thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Từ ngày 26 đến sáng 27/7, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, tính đến 17h ngày 27/7, mưa lũ đã làm 2 người chết là ông L.V.E. (xã Chiềng Sơ) và bà L.T.C. (xã Mường Lầm); 4 người mất tích do lũ ống, lũ quét cuốn trôi là ông Lò Văn Nọi, ông Cà Văn Mái, anh Lò Văn Thịnh (đều ở xã Chiềng Sơ) và ông Vàng Chứ Pó (xã Mường Lầm).

Mưa lũ cũng đã gây thiệt 2 nhà ở xã Mường Lầm bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và 27 nhà ở các xã Bó Sinh, Nậm Ty phải di dời khẩn cấp; trên 110 ha lúa gieo trồng sau 10 ngày ở các xã Nậm Ty, Bó Sinh, Mường Lầm, Chiềng La, Mường Khiêng bị ngập và vùi lấp,...