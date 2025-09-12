Tỷ phú, doanh nhân Việt nói gì ở cuộc họp bàn chuyện "công tư kiến quốc”?

Ai đi nhanh thì thắng...

Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức lễ công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (Vipel 2025) và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban.

Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - chia sẻ rằng mô hình phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới cần hướng tới mục tiêu “công - tư kiến quốc: hùng cường, thịnh vượng”. Theo ông, đây không chỉ là hợp tác công tư như trước đây mà là tinh thần đồng hành sâu sắc, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và khu vực tư nhân để kiến tạo một nền kinh tế mạnh.

Ông nhấn mạnh rằng nguồn lực quyết định của tương lai nhân loại là tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Ai đi nhanh thì dân tộc đó thắng, ai đi chậm thì sẽ tụt hậu”, ông nói.

Nhìn về Việt Nam, ông Bình khẳng định dân tộc ta có một lịch sử đặc biệt. Ông ví bối cảnh hôm nay như tinh thần hội nghị Bình Than thời nhà Trần, nơi trí tuệ được hội tụ để bàn kế sách và thống nhất ý chí trước vận mệnh đất nước. “Mỗi khi lịch sử thế giới vào khúc gập, Việt Nam lại tỏa sáng. Đây chính là cơ hội để chúng ta tỏa sáng”, ông nói.

Ông nhấn mạnh sự thay đổi diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chưa tin hoặc chưa biết phải làm gì. Vì thế, Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức cho tương lai đất nước.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - chia sẻ tại sự kiện ra mắt Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (Ảnh: BTC).

Theo ông, các doanh nhân không chỉ là những người tạo ra công ăn việc làm, mà còn mang trong mình "lời thề" kiến tạo một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Ông cũng nhấn mạnh rằng chưa bao giờ ý chí của Đảng, Chính phủ, Nhà nước lại thống nhất cao độ với khát vọng của dân tộc như hiện nay.

"Đây là vận nước và nếu bỏ lỡ, Việt Nam sẽ đánh mất cơ hội ngàn năm có một", ông Bình nhấn mạnh.

Ông phân tích, bấy lâu nay doanh nghiệp thường đi một mình, đối diện muôn vàn khó khăn mà không biết chia sẻ với ai. Giờ đây, mô hình mới đòi hỏi sự đồng hành thực chất.

Để cụ thể hóa, ông Bình đưa ra công thức “20 - 200 - 2.000”. Theo đó, sẽ có 20 sáng kiến công - tư ở tầm quốc gia. Bên cạnh đó, cần 200 doanh nghiệp quy mô quốc gia đảm nhận vai trò tiên phong. Cùng với đó, khoảng 2.000 doanh nghiệp sẽ gắn bó ở cấp tỉnh, xã, phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện mục tiêu kiến quốc.

Theo ông, Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam chính là cơ hội cho doanh nghiệp. “Chúng ta sẽ dựa vào tầng tầng lớp lớp, không chỉ trong nước mà cả thế giới. Ý tưởng là tất cả những người mang dòng máu Việt cùng chung tay xây dựng đất nước”, ông Trương Gia Bình phát biểu.

"Bản đồ" phát triển và kết nối sức mạnh dân tộc

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico - nhấn mạnh, sự kiện hôm nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là bước tiến lớn trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường, sáng tạo, bền vững và thịnh vượng từ động lực kinh tế tư nhân.

Theo bà Thảo, kể từ công cuộc Đổi mới và đặc biệt khi Nghị quyết 68 được ban hành, kinh tế tư nhân đã khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Từ những hộ kinh doanh nhỏ bé, các ý tưởng khởi nghiệp dám mơ ước cho đến những tập đoàn vươn tầm khu vực và thế giới, tất cả đều minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Hiện nay, kinh tế tư nhân đã đóng góp hơn 40% GDP và đang tiến tới con số 60-70% GDP, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, thắp sáng tinh thần đổi mới, khát vọng vươn mình và ý chí hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico (Ảnh: Sovico).

Bà Thảo cho biết, mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam được công bố lần này chính là "bản đồ" tổng thể giúp nhận diện rõ quy mô, tiềm năng và sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời trở thành nền tảng kết nối liên ngành - từ sản xuất, hạ tầng, logistics, tài chính đến giáo dục, văn hóa, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vị tỷ phú cho rằng đây sẽ là công cụ đồng hành cùng Chính phủ trong hoạch định chính sách, là đòn bẩy khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột quốc gia, đóng vai trò động lực chính cho sự phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Trách nhiệm của doanh nhân không chỉ là lợi nhuận, mà còn là kiến tạo giá trị xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm tin cho dân tộc”, bà Thảo nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - cũng chia sẻ rằng ngành vàng bạc, trang sức vốn không phải ngành đặc thù, nhưng nhiều năm qua đã đồng hành cùng các tổ chức và rất ấn tượng với cách Văn phòng Ban IV hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, gắn kết chặt chẽ.

Bà cho biết sẽ nỗ lực tập hợp thêm nhiều doanh nghiệp, đưa tiếng nói chung và xác định những việc cần làm trong năm, hướng đến mục tiêu đã đề ra.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Ảnh PNJ).

Đặc biệt, bà bày tỏ niềm xúc động khi vai trò của nữ doanh nhân được nhìn nhận như một trụ cột quan trọng. Bà cho rằng đây là sự ghi nhận ý nghĩa, tiếp thêm động lực, niềm tin và trách nhiệm cho cộng đồng doanh nhân nữ.

“Doanh nhân nữ vốn bền bỉ, chịu khó, kiên trì, và khi được đặt đúng vị trí, chúng tôi sẽ càng có thêm sức mạnh để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước”, bà Dung khẳng định, đồng thời nhấn mạnh trên thế giới hầu như quốc gia nào cũng có tổ chức doanh nhân nữ hoạt động hiệu quả, và Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này để gia tăng nội lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mỗi người đều có tinh thần cống hiến, đất nước sẽ có hàng triệu con người cống hiến

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gleximco - nhấn mạnh rằng Đảng và Chính phủ đã và đang tạo ra nhiều cơ hội chưa từng có cho khu vực kinh tế tư nhân, mà minh chứng rõ nét là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ông cho rằng đây chính là sự giao thoa giữa tầm nhìn, ý tưởng phát triển từ phía Nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân, mở ra hành lang thuận lợi để doanh nghiệp bứt phá.

"Từ đây, các doanh nghiệp tư nhân cần đồng hành kiến tạo, tạo ra những đột phá và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ đó cống hiến vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng", ông Tiền khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh rằng để đi tới thành công, Việt Nam cần phát huy đặc thù và trí tuệ riêng có của dân tộc. Ông cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và khu vực công phải đồng kiến tạo để tạo ra những bước đột phá phát triển.

Do đó, doanh nghiệp không chỉ mưu cầu lợi ích riêng, mà phải chung khát vọng, chung tâm huyết với đất nước, cống hiến cho xã hội, cho nhân dân. “Nếu mỗi người ở vị trí của mình đều có tinh thần cống hiến, đất nước sẽ có hàng triệu con người cống hiến, và từ đó, chúng ta sẽ cùng nhau thành công”, ông nói, đồng thời khẳng định “người Việt Nam giỏi lắm” và kêu gọi mỗi cá nhân hãy tìm cho mình một khát vọng và nỗ lực để đạt được điều đó.

Các doanh nghiệp xây dựng mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (Ảnh: BTC).

Đồng quan điểm, ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, nhấn mạnh rằng sáng kiến "công - tư kiến quốc" không chỉ khơi dậy khí thế, khát vọng và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, mà còn lan tỏa tinh thần kinh doanh mạnh mẽ sang khu vực công.

Theo ông, chính tinh thần kiến tạo, khát vọng phát triển đất nước hùng cường từ khu vực tư nhân đang tạo áp lực tích cực, thúc đẩy bộ máy công quyền trở nên năng động và đổi mới hơn.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng điều quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc phản biện chính sách như trước đây, mà cần chủ động đóng góp, đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

"Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc tham gia góp ý, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể chủ động đề xuất giải pháp, chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi”, ông Hiếu khẳng định.