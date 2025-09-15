Cổ phiếu Vĩnh Hoàn tăng trần sau tin cá tra vào thực đơn chuỗi sushi Nhật

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/9, thị trường ghi nhận nhiều cổ phiếu trên sàn HoSE tăng trần. Đáng chú ý, VHC của Công ty thủy sản Vĩnh Hoàn tăng hết biên độ, lên 64.300 đồng/đơn vị. Mã này đã tăng liên tiếp 3 phiên gần đây, cũng là vùng giá cao nhất kể từ tháng 4 đến nay.

Cổ phiếu Vĩnh Hoàn tăng mạnh sau thông tin báo chí đăng tải cá tra Việt Nam được đưa vào thực đơn sushi của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Nhật Bản. Điều này mở ra cơ hội tăng xuất khẩu cá tra Việt vào đất nước mặt trời mọc.

Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Vĩnh Hoàn (Ảnh: VHC).

Cá tra Việt làm sushi khiến nhiều người nhớ lại lời tuyên bố của bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn - tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Khi đó, "nữ hoàng cá tra" từng nói nếu một ngày cá tra được bày lên bàn sushi thì bà có thể vỗ ngực xưng tên đã đạt đến đỉnh cao của ngành.

Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp thuộc đồng bằng sông Cửu Long, chuyên nuôi trồng và chế biến các sản phẩm cá tra đông lạnh. Hiện nay, Vĩnh Hoàn đã vươn lên dẫn đầu ngành cá tra về nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu. Nửa đầu năm, công ty này đạt lợi nhuận sau thuế gần 751 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Quay trở lại diễn biến thị trường, nhiều cổ phiếu khác trên sàn HoSE cũng tăng trần như CTD (Coteccons), HVN (Vietnam Airlines), VIX (Chứng khoán VIX), SJS (Công ty SJ Group), SMC (Thép SMC)...

Xu hướng dòng tiền được dẫn dắt bởi VIX, MSN, GMD, HPG, LPB... Trong đó, Chứng khoán VIX đóng góp hơn 2 điểm, giao dịch hơn 1.833 tỷ đồng.

Ngược lại, một số cổ phiếu giảm làm ảnh hưởng tới chỉ số như VHM, HDB, VPB, MSB...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 1.224 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, HPG, STB, SSI, CTG. Ngược lại, VIX, BID, ACB được mua ròng.

Chốt phiên, VN-Index tăng 17,64 điểm, lên 1.684,9 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 37.634 tỷ đồng.