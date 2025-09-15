Khởi tố 39 đối tượng giả danh công an lừa đảo gần 400 người

Ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Theo công an, từ tháng 2, nhóm tội phạm lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài.

Công an lấy lời khai các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Nhóm này giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn và tiến hành triệu tập các đối tượng trở về Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành.

Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, quá trình bắt giữ được triển khai đồng loạt, khẩn trương, an toàn tuyệt đối.

Vụ án tiếp tục được điều tra.