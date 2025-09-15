Chuẩn bị đấu giá 500 iPhone với giá khởi điểm 2,5 triệu đồng/chiếc

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.

Đáng chú ý, trong đợt đấu giá lần này, cơ quan quản lý thị trường TP Hà Nội đấu giá một lô gồm khoảng 500 chiếc điện thoại iPhone với mức giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/chiếc.

Trong đó, có hơn 70 chiếc iPhone 12, 12 Pro và gần 400 chiếc iPhone 13 có giá 4 triệu đồng/chiếc - mức giá thấp hơn nhiều so với điện thoại iPhone 13 đã qua sử dụng trên thị trường hiện nay (khoảng 7-11 triệu đồng, tùy bộ nhớ lưu trữ).

Theo danh sách, tất cả điện thoại đấu giá trong đợt này của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đều là hàng đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất. Giá khởi điểm lô tài sản này là hơn 2,01 tỷ đồng, khách tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 20 triệu đồng.

Nhiều mẫu điện thoại iPhone 13 trong danh sách đấu giá đã qua sử dụng có giá 4 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Người đăng ký đấu giá có thể đến xem tài sản tại kho hàng của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Ngày đấu giá dự kiến là sáng ngày 23/9, hình thức đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Trước đó, cuối tháng 8, một công ty khác cũng thông báo đấu giá lô tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là điện thoại, thiết bị điện tử, máy văn phòng cũ đã qua sử dụng (gồm 406 điện thoại và 34 thiết bị điện tử: Máy vi tính, máy in, loa bluetooth…) của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 270 triệu đồng.

Trong danh mục hàng hóa đấu giá là điện thoại di động có nhiều thương hiệu quen thuộc như Samsung, iPhone, Nokia, Oppo… Tuy nhiên, phần lớn đều là hàng đã qua sử dụng, nhiều mẫu không kiểm tra được tình trạng hoạt động, thậm chí có điện thoại bị nứt vỡ màn hình.