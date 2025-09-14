Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 chủ thể; bầu Đức sắp trả nợ 1 tỷ USD

Diễn biến mới vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, đến tối 11/9, 65 kênh đã ẩn, xóa video sau khi tập đoàn này công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa tin sai sự thật, xuyên tạc.

Cụ thể, 120 video đã được xóa. 6 kênh làm video xin lỗi, nâng số kênh xin lỗi lên 11. Các kênh xin lỗi trên YouTube như Trà đá & Tin mới; kênh 5s; Nana tin; BLV Đoàn Chình; Linh làm báo; BLV Minh Trí; Tin tức mỗi sáng; Góc đầu tư; BLV Phú Tài; BLV Cuộc sống; Tin 3SV...

Trước đó, sau khi có thông tin Vingroup khởi kiện, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới tập đoàn là Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Ngày 9/9, Vingroup thông báo đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup và các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Ngành thủy hải sản Việt Nam choáng váng trước quyết định của Mỹ

Theo công thư Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) gửi đến Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 26/8 vừa qua, các sản phẩm từ 12 nghề cá bị từ chối sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/1/2026. Lệnh cấm này nhắm vào các phương thức khai thác sử dụng lưới rê và lưới cuốn, vốn bị cho là có rủi ro cao gây hại cho các loài thú biển như cá heo, cá voi.

Các sản phẩm từ 12 nghề cá bị từ chối sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ gồm cá bơn, cá cờ, cá đối, cá hồng, cá kiếm, cá mú, cá ngừ, cá thu, cua, ghẹ, mực, tôm hùm.

Quyết định này, được ví như một "cú sốc", đang đe dọa trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu nửa tỷ USD, sinh kế của hàng trăm nghìn người lao động và vị thế của hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, thiệt hại kinh tế trước mắt là rất lớn. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) ước tính ngành hải sản có thể thất thu khoảng 500 triệu USD mỗi năm từ thị trường Mỹ. Con số này tương đương với tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng bị ảnh hưởng sang Mỹ trong năm 2024 là 511,5 triệu USD.

Quyết định “cú sốc” này không chỉ đe dọa kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế hàng trăm nghìn ngư dân, công nhân và vị thế hải sản Việt trên thị trường quốc tế, VASEP nhận định.

Trước tình thế cấp bách, VASEP và cộng đồng doanh nghiệp đã nhanh chóng vào cuộc. Ngay sau cuộc họp khẩn ngày 8/9 vừa qua, VASEP đã gửi kiến nghị lên Chính phủ và các Bộ ngành, đề xuất các giải pháp trước mắt và dài hạn.

Chế biến cá ngừ tại một nhà máy thủy sản Việt Nam (Ảnh: VASEP).

Hồ sơ công ty của YouTuber chuyên vào vai “chủ tịch giả nghèo”

Hoàng Văn Đức sinh năm 1987, quê xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân cũ, nay là xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (còn được biết đến là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “chủ tịch giả nghèo và cái kết”.

Anh sở hữu hệ sinh thái nhiều kênh YouTube khác nhau. Nguồn thu chính của Hoàng Văn Đức đến từ doanh thu quảng cáo từ hàng nghìn video trên YouTube.

Đáng chú ý, Hoàng Văn Đức còn sở hữu công ty riêng là Công ty TNHH PTC Global. Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH PTC Global thành lập từ tháng 11/2024, có trụ sở tại Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Yên Sở, Hà Nội).

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, dụng cụ, vật tư y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm...

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, không ít người đánh giá các video này chỉ là “câu view”, tình tiết phim phi thực tế, không mang giá trị văn hóa, giáo dục, thậm chí phản cảm. Nhiều người lo ngại việc các video nhảm lan truyền thiếu kiểm soát có thể tiếp cận trẻ em, từ đó ảnh hưởng xấu đến khán giả trẻ.

Danh tính công ty sản xuất hơn 38.000 hũ yến chưng giả vừa bị phát hiện

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán yến sào giả tinh vi, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1989, trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1987, trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan chức năng, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả có hình dạng y hệt yến thật. Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest, lực lượng công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Vannest thành lập từ tháng 1/2024 có trụ sở tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 1978) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó bà Vân góp 1,08 tỷ đồng, tương đương 54% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thanh Trường góp 920 triệu đồng, tương đương 46% vốn còn lại.

Đến tháng 6, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được chuyển giao cho ông Trường. Theo thông tin về thuế, hiện doanh nghiệp có 3 lao động.

Hàng chục nghìn hũ yến chưng giả bị tịch thu (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng).

10 năm làm quần quật, bầu Đức sắp trả nợ ngân hàng 1 tỷ USD

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG), công ty do ông Đoàn Nguyên Đức, thường được gọi là bầu Đức , làm chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa công bố Nghị quyết việc triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ.

Cụ thể là Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản nợ hiện hữu, với giá 12.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị nợ dự kiến hoán đổi là 2.520 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện trong năm 2025, sau khi công ty nhận giấy chứng nhận chào bán từ cơ quan quản lý. Như vậy, khoản nợ trái phiếu nhóm B từ Ngân hàng BIDV sẽ được chuyển cho các chủ nợ mới là tổ chức và cá nhân.

Trong đó, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt là đơn vị nắm giữ khoản nợ lớn nhất với gần 721 tỷ đồng. Một số cá nhân trong nước gồm bà Nguyễn Thị Đào với khoản nợ 479 tỷ đồng. Ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo cùng nhận khoản nợ hơn 60 tỷ đồng. Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung nhận khoảng 600 tỷ đồng nợ.

Tính đến thời điểm 30/6/2025, tổng nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai vào mức 6.965 tỷ đồng. Nếu hoán đổi cổ phiếu thành công, Tập đoàn dự giảm tiếp được hơn 2.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, đưa dơ nợ ngân hàng còn khoảng 5.000 tỷ đồng.

Sau cú sa cơ năm 2016, Hoàng Anh Gia Lai đã tuyên bố mất thanh khoản với tổng dư nợ hơn 36.000 tỷ đồng. Nợ vay chiếm đến 28.000 tỷ đồng. Năm 2021, tập đoàn của bầu Đức chuyển nhượng công ty nông nghiệp cho Thaco. Hoàng Anh Gia Lai khi đó giảm được dư nợ xuống mức 13.766 tỷ đồng.

Quyết tâm trả nợ cao độ, sau 10 năm làm quần quật, tổng nợ công ty bầu Đức hiện vào mức 15.636 tỷ đồng. Nợ vay chỉ còn 6.965 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phát hành vào cuối năm 2025, bầu Đức sẽ trả được 1 tỷ USD nợ ngân hàng sau 1 thập kỷ.

Tỷ phú, doanh nhân Việt họp bàn chuyện "công tư kiến quốc”

Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức lễ công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (Vipel 2025) và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), nhấn mạnh mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”. Theo ông, điểm khác biệt của mô hình này so với nhiều chương trình khác nằm ở quy mô tập hợp lực lượng doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, có tổ chức bài bản và mang tầm vóc chiến lược.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Những doanh nhân đầu tiên chung tay xây dựng mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (Ảnh: BTC).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban IV được giao triển khai mô hình, đóng vai trò cầu nối công - tư đặc thù, hướng tới thay đổi tư duy từ “mạnh ai nấy làm” sang tinh thần "công - tư đồng kiến tạo".

Điểm nhấn của mô hình là thúc đẩy những hành động mới, bảo đảm việc thực thi Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả thực chất. Hoạt động sẽ được triển khai theo 3 cấp độ là quốc gia, địa phương, cơ sở nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi lĩnh vực.

Sá xị Chương Dương không đủ khả năng trả nợ Sabeco, đối mặt nguy cơ phá sản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD) mới đây có tờ trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt đề xuất gia hạn hai khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB).

Theo tờ trình, tính đến ngày 30/6, công ty đã nhận tổng cộng 426 tỷ đồng tiền vay từ Sabeco. Số tiền này được sử dụng chủ yếu để thanh toán cho dự án Mỹ Phước 3 (MP3) và bổ sung vốn lưu động.

Còn 30 tỷ đồng đang được Sá xị Chương Dương gửi kỳ hạn 3 tháng tại ngân hàng và dự kiến dùng vào việc thanh toán các khoản phải trả còn lại cho dự án MP3.

Hội đồng quản trị đề xuất gia hạn khoản vay gốc 138 tỷ đồng (tổng nợ bao gồm lãi nhập gốc đến cuối năm 2025 là gần 166 tỷ đồng) và khoản vay gốc 288 tỷ đồng (tổng lãi nhập gốc vay đến 26/10/2025 là gần 322 tỷ đồng) thêm tối đa 12 tháng.

Trong đó, công ty đề xuất trả gốc vay một lần vào cuối kỳ hoặc được phép trả trước hạn và không bị phạt trả trước hạn, trả lãi vay cuối kỳ vào ngày trả nợ trước hạn nếu có. Lãi vay tính trên số ngày vay thực tế.

Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương nêu trong trường hợp nội dung này không được thông qua, công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Doanh nghiệp nêu đã và đang triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ nhà phân phối, ra mắt sản phẩm mới, phát triển thêm nhà phân phối ở các khu vực tiềm năng, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động...