Thủ tướng: “Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay”

Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung rà soát, thúc đẩy hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2025 theo mục tiêu đã đề ra và nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng các đoạn trên tuyến cao tốc này thời gian tới.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.055km, quy mô 6-12 làn xe. Bộ Xây dựng cho biết đến nay, tuyến cao tốc này đã đưa vào khai thác khoảng 1.652km và đang triển khai thi công 388km.

Một số đoạn tuyến đang được triển khai đầu tư mở rộng hoặc chuẩn bị đầu tư mở rộng. Đến hết năm 2025, tuyến đường còn một số đoạn có quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ cho phép khai thác với tốc độ tối đa 90km/h.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với việc sắp xếp địa giới hành chính và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5% trong năm 2025, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn, đặc biệt khi nhu cầu vận tải dự báo tiếp tục tăng, vượt dự kiến trước đây.

Bộ Xây dựng đánh giá, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có điều kiện thuận lợi để mở rộng. Tuyến đường này đã giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, nếu mở rộng sẽ nâng tốc độ khai thác lên 120km/h, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn và khắc phục một số bất cập trong quá trình khai thác các đoạn cao tốc 4 làn xe hạn chế.

Việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới; phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật.

Định hướng này cũng góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường an toàn giao thông; sớm hoàn thiện công trình giao thông chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực và góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 là tiếp tục rà soát, tập trung nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để hoàn thành, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, gồm cả việc xây dựng các trạm dừng nghỉ.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ ngành và địa phương liên quan được giao tiến hành tổng kết giai đoạn 1, rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng dự án, đề xuất phương án đầu tư tổng thể để chuẩn bị triển khai mở rộng, nâng cấp các đoạn tuyến đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh.

Việc này, theo Thủ tướng, phải bảo đảm tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về chủ trương xây dựng trung tâm, khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế tại một số địa phương.

Đồng ý về nguyên tắc, Thường trực Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét đề xuất của các nhà đầu tư để quyết định, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xây dựng các trung tâm, khu liên hợp thể thao tại một số địa phương với tầm cỡ quốc tế, có khả năng tham gia tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội (Olympic).

Thường trực Chính phủ lưu ý việc này cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nếu vượt thẩm quyền, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thường trực Chính phủ cũng tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định kiểm soát thương mại chiến lược chuẩn bị trình Chính phủ ban hành; hoàn thiện Đề án về nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị xem xét.