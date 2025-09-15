Bồi dưỡng cán bộ thanh tra về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 15/9, tại TP Cần Thơ, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Lớp học được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17/9), với sự tham gia của 150 cán bộ, công chức thuộc Thanh tra thành phố, các sở, ban, ngành và UBND xã, phường.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, thông tin tại lớp học (Ảnh: CTV).

“Trước yêu cầu mới của thực tiễn và nhiệm vụ quản lý nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo nhà trường xây dựng chương trình chuyên sâu, trực tiếp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương”, TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, chia sẻ.

Nội dung bồi dưỡng nhằm phục vụ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương về quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, Thanh tra TP Cần Thơ và Trường Cán bộ Thanh tra thống nhất các nội dung chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, gồm: Thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương 2 cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của chính quyền địa phương 2 cấp;

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo của chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát tài sản thu nhập; quản lý nhà nước và chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, lớp học áp dụng phương thức bồi dưỡng kết hợp truyền đạt kiến thức pháp lý cốt lõi, song song với trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa học viên và các chuyên gia, báo cáo viên, lãnh đạo cơ quan chức năng ở địa phương.

Theo ông, cách làm này nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khóa học.

Theo Trường Cán bộ Thanh tra, trong thời gian tới, chương trình bồi dưỡng sẽ tiếp tục được nhân rộng và thực hiện trong phạm vi cả nước nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm trong lĩnh vực này.