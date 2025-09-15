BAC A BANK và Shopee mang đến nhiều ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ tín dụng

Cụ thể, khách hàng được giảm ngay 50.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng trở lên vào tất cả các ngày trong thời gian triển khai chương trình. Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi 1 lần/ngày, tối đa 3 lần/tháng.

Vào các ngày đặc biệt như 9/9, 25/9, 10/10, 25/10, 11/11, 25/11, 12/12, 25/12, chủ thẻ sẽ nhận voucher giảm ngay 100.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng trở lên. Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi này 1 lần/ngày đặc biệt.

Mức giảm giá này hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm thông minh, tiện lợi và nhiều lợi ích vượt trội cho người tiêu dùng. Ưu đãi áp dụng cho cả 2 dòng thẻ BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum và BAC A BANK MasterCard Rewards Gold, được áp dụng đồng thời trong cùng một ngày và áp dụng cùng với các ưu đãi khác của Shopee.

Minh Trang (27 tuổi, nhân viên văn phòng) hào hứng chia sẻ: “Tôi thường xuyên lướt Shopee, từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ gia dụng đều mua sắm trên đó. Nghe tin có ưu đãi giảm ngay 50.000 đồng, thậm chí 100.000 đồng vào các ngày đặc biệt khi dùng thẻ tín dụng BAC A BANK thì thật sự háo hức. Đây đúng là ưu đãi mà một người trẻ thường xuyên mua sắm trực tuyến như tôi mong chờ, vừa dễ sử dụng, vừa tiết kiệm, thiết thực”.

Thông qua hợp tác với Shopee , BAC A BANK mong muốn mang đến lợi ích thiết thực cho người dùng trong từng giỏ hàng online (Ảnh: BAC A BANK).

Với xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến như hiện nay, BAC A BANK không ngừng nỗ lực mang đến các giải pháp, tiện ích tài chính hiện đại và nhiều ưu đãi vượt trội cho khách hàng. Thông qua hợp tác với Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, BAC A BANK mong muốn mang đến lợi ích thiết thực cho người dùng trong từng giỏ hàng online, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng, an toàn và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Phát biểu về chương trình, đại diện BAC A BANK chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng ưu đãi độc quyền này không chỉ mang đến những trải nghiệm thật sự hữu ích cho khách hàng, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng thông minh, từ đó khẳng định cam kết của BAC A BANK trong việc đồng hành cùng phong cách sống hiện đại và bền vững”.

Để sở hữu chiếc thẻ này, khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking hoặc ghé chi nhánh, phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất. Truy cập website cards.baca-bank.vn hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1800588828 để tham khảo thêm thông tin chi tiết.