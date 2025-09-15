Doanh nghiệp của ông Đặng Văn Thành báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Công ty Đầu tư Thành Thành Công báo lãi sau thuế nửa đầu năm xấp xỉ 523 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tăng lên 1.543 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty Đầu tư Thành Thành Công ở mức hơn 27.702 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 6.483 tỷ đồng. Nợ phải trả Công ty đang vào mức 21.219 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 1.634,5 tỷ đồng.

Công ty đang có 7 lô trái phiếu còn lưu hành với lãi suất dao động 7,25-11% một năm.

Tình hình kinh doanh của Công ty Đầu tư Thành Thành Công (Ảnh: HNX).

CTCP Đầu tư Thành Thành Công là thành viên của TTC Group.

Trong đó, TTC Group ra đời năm 1979 với xuất phát điểm ban đầu là cơ sở sản xuất cồn có vốn điều lệ 100 triệu đồng. TTC Group do vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập. Ông Thành hiện giữ chức Chủ tịch tập đoàn này, còn bà Ngọc là Tổng giám đốc.

Hiện, TTC Group là doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực gồm: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục. Công ty đang kinh doanh không chỉ tại Việt Nam, mà còn mở rộng sang Lào, Campuchia, Singapore, Úc,...

Hiện, có 4 Tổng Công ty của Tập đoàn đã được niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM là Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS; mã cổ phiếu: SBT), Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC; mã cổ phiếu: GEG), Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; mã cổ phiếu: SCR), Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality; mã cổ phiếu: VNG).