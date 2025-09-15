Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Liên quan tới vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 15/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã có báo cáo về vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 9h16 cùng ngày, tại km222+800 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô limousine BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.xx đã đâm va vào ô tô limousine rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp theo, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx đâm va vào ô tô limousine.

C08 cho biết vụ tai nạn làm 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Vụ tai nạn được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết.

Cục CSGT cho biết, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Hình ảnh chiếc xe limousine lao vào xe bồn tưới cây trên cao tốc gây ra vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi xảy ra sự việc, Cục CSGT sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét về việc, xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Ngoài ra, đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây.

Với hàng cây tại hành lang an toàn thuộc đường cao tốc, C08 cũng kiến nghị các đơn vị xem xét trồng ở một khoảng cách xa để không ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện khi có mưa bão.