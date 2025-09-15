Án mạng trên tàu cá bắt nguồn từ chuyện mở điện thoại to

Ngày 15/9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tâm Em (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) 7 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Tâm Em (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, chiều 24/12/2024, tàu cá do ông T.H.N. làm thuyền trưởng sau khi đánh bắt thủy hải sản đã neo đậu trên vùng biển Cà Mau để nghỉ ngơi.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các thuyền viên trên tàu ăn cơm. Trong đó, thuyền viên Đ.V.B. cùng 3 người khác uống rượu với nhau; còn thuyền viên Huỳnh Tâm Em uống rượu một mình.

Sau cuộc nhậu, B. lên tầng 2 của tàu ngủ cùng với Tâm Em và một số thuyền viên khác. Lúc này, B. mở điện thoại với âm lượng lớn để xem phim dẫn đến Tâm Em không ngủ được nên cả 2 xảy ra cự cãi và được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30, B. lấy cây dao chém trúng vào vùng đầu của Tâm Em. Tâm Em lấy một con dao Thái Lan cán vàng (dùng để xẻ mực, cá làm khô trên tàu) đâm nhiều nhát vào người B..

Nghe tiếng đánh nhau, một số thuyền viên trên tàu chạy đến thấy B. ngã gục xuống sàn tàu và tử vong sau đó.