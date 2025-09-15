Nhiều giám đốc, kế toán bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 15/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, Quảng Trị) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Hải là kế toán trưởng một công ty có địa chỉ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Viết Hải (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2021, Nguyễn Viết Hải sử dụng mạng xã hội, liên hệ với một người không rõ danh tính để mua hóa đơn với giá thỏa thuận 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn. Các mặt hàng gồm xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá...

Hải đã mua 29 hóa đơn của 5 doanh nghiệp “ma” ở TPHCM, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong (SN 1978) và Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984), cùng trú tại xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Phong làm giám đốc, còn Diệu là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (địa chỉ tại xã Cam Hồng).

Trong năm 2022 và 2023, Phong và Diệu đã bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thúy Diệu đã mua các hóa đơn khống và xin hóa đơn của nhiều công ty để có hóa đơn đầu vào, rồi xuất bán hóa đơn khống cho nhiều đơn vị có nhu cầu với giá 4,5% tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Các đối tượng là giám đốc, kế toán công ty tại Quảng Trị bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Công an Quảng Trị cũng khởi tố Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long (địa chỉ tại phường Đồng Hới, Quảng Trị) và Lê Thị Lân, kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang (địa chỉ ở phường Đồng Thuận, Quảng Trị).

Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.