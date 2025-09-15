Giảm thêm hơn 100 tỷ đồng để bán đấu giá 26 shophouse đứng tên Sacombank

Theo thông báo, Trung tâm sẽ tiến hành đấu giá 26 hợp đồng mua bán quyền sử dụng các căn shophouse tọa lạc tại khối đế của bốn tòa tháp HR1, HR2, HR3 và M2 thuộc dự án Eco Green Sài Gòn. Dự án này nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, các shophouse có diện tích sàn từ 206,31 đến 378,25m2.

Toàn bộ tài sản trên đứng tên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và được đưa ra đấu giá nhằm thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt.

Các căn shophouse này là tài sản bảo đảm, đang được xử lý theo các bản án và quyết định thi hành án liên quan. Hồ sơ đấu giá cho thấy, các shophouse đã được thanh toán 95% giá trị (tương đương 1.037 tỷ đồng) cho chủ đầu tư.

Toàn cảnh dự án Eco Green Sài Gòn (Ảnh: IT).

Được biết, dự án Eco Green Sài Gòn có chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, có tổng diện tích khoảng 14,36ha, bao gồm 7 tòa căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, công viên nội khu và Trường Tiểu học.

Trước đó, Sacombank từng hai lần rao bán khối shophouse này vào tháng 7 và tháng 8 với giá khởi điểm lần lượt 1.171 tỷ đồng và 1.113 tỷ đồng nhưng không thành công.

Ở lần đấu giá thứ ba, ngân hàng tiếp tục hạ giá hơn 100 tỷ đồng, xuống còn 1.058 tỷ đồng, thấp hơn cả mức giá ghi nhận trong hồ sơ đấu giá (hơn 1.091 tỷ đồng).