Máy đào hầm “Táo bạo” metro Nhổn - ga Hà Nội đã khoan đến ga ngầm Cát Linh

Trưa 15/9, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 mang tên "Táo bạo" đã tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh thuộc tuyến đường sắt đô thị 3.1 đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

TBM số 2 "Táo bạo" xuất phát từ ga S9 - Kim Mã từ ngày 3/2 đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt.

Máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 đã khoan hầm khoảng 1.353m/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh (Ảnh: MRB).

Song song với TBM số 2, TBM số 1 mang tên "Thần tốc" khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7 và lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7/3, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7. TBM số 1 đã hoàn thành lắp đặt tổng 1.360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2.040m/2.580m.

TBM số 1 đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ ga S11 đến ga S12, hiện đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm.

Bộ đôi máy TBM được thiết kế riêng cho tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn. Tổng số nhân sự cho công tác thi công là hơn 150 người.

Tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đến nay đạt 66,46% metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: MRB).

Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB) - chủ đầu tư dự án cho biết đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.