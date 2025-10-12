Loạt thông tin "nóng" về đế chế của Shark Bình

Đế chế của Shark Bình còn lại gì?

Tại họp báo chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái Tập đoàn NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech (tài chính - công nghệ), thương mại điện tử, logistics (quản lý - vận chuyển hàng hóa), đầu tư startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Tuy nhiên, vốn điều lệ NextTech đã “bốc hơi” từ 500 tỷ đồng còn 4,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, Shark Bình còn tham gia mảng bất động sản với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland.

Ông Nguyễn Hòa Bình, người sáng lập Tập đoàn NextTech (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, ông Bình cũng là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp khác thành lập giai đoạn 2012-2020 như: Công ty cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty cổ phần Weship Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty cổ phần 12Trip.

Tuy nhiên, các công ty này đều đã giải thể, ngừng hoạt động.

Ngoài NextTech, Công ty Ngân Lượng của Shark Bình cũng giảm 85% vốn

Không chỉ NextTech, thành viên trụ cột của NextTech là Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng (Ngân Lượng) cũng có những biến động đáng chú ý.

Đầu năm 2024, Ngân Lượng đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giảm mạnh hơn 85%, từ mức gần 370 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 52 tỷ đồng. Song song với việc giảm vốn, công ty cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

AntEx liên quan Shark Bình bị điều tra: Công ty thuộc NextTech lên tiếng

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác, liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx.

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch", phía công ty thông tin.

Vingroup muốn tăng vốn

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 30/10. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11.

Động thái mới nhất của Vingroup diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu vào chiều 10/10, đưa vốn hóa Vingroup tăng lên 740.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ với Bloomberg (Ảnh: Bloomberg).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty thép, làm thép đặc chủng cho xe điện

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức gia nhập lĩnh vực thép với Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

VinMetal được thành lập với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam. Vốn đầu tư của doanh nghiệp là 10.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Hoàng Hường có mối liên hệ gì với Dược phẩm Thiên Dược?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với nữ doanh nhân Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, trong khoảng 4 năm kinh doanh, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỷ đồng đồng thời kê sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường từng quảng cáo nhiều sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược như viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Latimen - thành phần chính là cao Trinh nữ Crila...

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương trị giá bao nhiêu?

Thaco hiện chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn, tuy nhiên giá trị doanh nghiệp lớn được quan tâm và được hé lộ tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities - CTS). Theo các giao dịch của CTS, mỗi cổ phần Thaco trị giá khoảng 35.000 đồng.

Công ty Thaco do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT hiện có vốn điều lệ 30.150 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phần lưu hành. Quy đổi theo mức 35.000 đồng/cổ phần, doanh nghiệp được định giá khoảng 105.525 tỷ đồng, xấp xỉ 4,2 tỷ USD.

Tỷ phú Trần Bá Dương nhận tin khẩn từ Bộ Thương mại Mỹ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam.

DOC cho biết Thaco là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt , và sau quá trình phân tích, cơ quan này tính toán biên độ phá giá và đưa ra mức thuế sơ bộ 511,16%. Đây được xem là mức thuế tạm thời cao kỷ lục trong các vụ việc liên quan đến sản phẩm công nghiệp nặng xuất xứ Việt Nam.

DOC cũng xác định rằng toàn quốc thực thể tại Việt Nam đã hợp tác trong quá trình điều tra. Vì vậy, Bộ quyết định áp dụng mức biên độ phá giá của Thaco cho toàn bộ hàng hóa khung gầm xe xuất khẩu từ Việt Nam.