Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình
(Dân trí) - Công an Hà Nội đã mời Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, lên làm việc. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của doanh nhân này.
Ngày 7/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.
Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.
Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền đã đầu tư vào dự án của Shark Bình là khoảng 2.000 USD.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.
Tối cùng ngày, lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Trụ sở của Tập đoàn NextTech Group đặt tại tầng 3 của tòa nhà này.
Shark Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.
Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.
Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...
Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.
Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân với diễn viên Phương Oanh.