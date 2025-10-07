Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình

Ngày 7/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình (Ảnh: Shark Tank).

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền đã đầu tư vào dự án của Shark Bình là khoảng 2.000 USD.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối cùng ngày, lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Trụ sở của Tập đoàn NextTech Group đặt tại tầng 3 của tòa nhà này.