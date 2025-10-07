Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương trị giá bao nhiêu?

Việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu đích danh là Thaco Special Vehicles Manufacturing và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures gây chú ý.

DOC cho biết Thaco là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt, và sau quá trình phân tích, cơ quan này tính toán biên độ phá giá và đưa ra mức thuế sơ bộ 511,16%.

Doanh nghiệp tỷ phú Trần Bá Dương trị giá bao nhiêu?

Thaco là tập đoàn đa ngành lớn do tỷ phú Trần Bá Dương dẫn dắt tại Việt Nam. Tập đoàn này đang hoạt động trong 6 lĩnh vực trọng điểm với 6 thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Doanh nghiệp này hiện chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Dù vậy, giá trị doanh nghiệp lớn được quan tâm và được “hé lộ” tại báo cáo tài chính quý II/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities - CTS).

Năm 2018, VietinBank Securities mua hơn 14,02 triệu cổ phần Thaco với tổng giá trị hơn 71,9 tỷ đồng, giá vốn bình quân khoảng 5.127 đồng/cổ phần. Sau đó, VietinBank Securities không mua thêm và Thaco cũng không tăng vốn, nên số lượng cổ phần nắm giữ về cơ bản không thay đổi.

Năm 2023, VietinBank Securities bán bớt hơn 4,7 triệu cổ phần Thaco, tạm lãi khoảng 117 tỷ đồng. Đến cuối quý II/2025, phần còn lại khoảng 9,32 triệu cổ phần, được công ty chứng khoán này định giá 275,59 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy VietinBank Securities đã bán hết số cổ phần còn lại này.

Ghi nhận, tổng lượng cổ phiếu chưa niêm yết bán ra trong kỳ là 9.324.332 đơn vị (xấp xỉ lượng còn lại ở Thaco), thu về hơn 326,3 tỷ đồng. Như vậy, trừ giá vốn (hơn 47,8 tỷ đồng), VietinBank Securities tạm lãi khoảng 278,5 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn vừa qua. Tính cả hai lần, công ty chứng khoán trên thu lãi gần 400 tỷ đồng trên khoản đầu tư ban đầu khoảng 71,9 tỷ đồng vào Thaco.

Với mức giá hơn 326,36 tỷ đồng, VietinBank Securities và đối tác ngầm định giá mỗi cổ phần Thaco khoảng 35.000 đồng/cổ phần.

Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy VietinBank Securities đã bán hết số cổ phần Thaco. (Ảnh: Chụp màn hình BCTC của VietinBank Securities).

Công ty do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT hiện có vốn điều lệ 30.150 tỷ đồng, tương ứng hơn 3 triệu cổ phần lưu hành. Quy đổi theo mức 35.000 đồng/cổ phần, doanh nghiệp được định giá khoảng 105.525 tỷ đồng, xấp xỉ 4,2 tỷ USD.

Thaco kinh doanh ra sao?

Về kinh doanh, theo báo cáo doanh nghiệp công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) gần đây, năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; vốn chủ sở hữu đạt 55.827 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả 139.754 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng 91.100 tỷ đồng (tăng 31.500 tỷ so với đầu năm) và dư nợ trái phiếu 13.333 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Thaco (Ảnh: HNX).

Không chỉ đa ngành, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương cũng đang nhắm tới các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD.