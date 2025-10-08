AntEx liên quan Shark Bình bị điều tra: Công ty thuộc NextTech lên tiếng

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô (thuộc hệ sinh thái NextTech) vừa phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác, liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền số AntEx.

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch", phía công ty thông tin.

Cụ thể, Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty này nêu mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo…) vẫn diễn ra bình thường.

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Hòa Bình, người sáng lập Tập đoàn NextTech (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngày 7/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền đã đầu tư vào dự án của Shark Bình là khoảng 2.000 USD.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối ngày 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Trụ sở của Tập đoàn NextTech Group đặt tại tầng 3 của tòa nhà này.