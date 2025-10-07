Hoàng Hường có mối liên hệ gì với Dược phẩm Thiên Dược?

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với nữ doanh nhân Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, trong khoảng 4 năm kinh doanh, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỷ đồng đồng thời kê sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, hình ảnh và tên tuổi của Hoàng Hường đại diện nhiều thương hiệu, sản phẩm dược mỹ phẩm như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường...

Đáng chú ý, nhiều người đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Hoàng Hường và Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược, khi nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện tại tòa nhà mang tên doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu, Hoàng Hường từng quảng cáo nhiều sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược như viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Latimen - thành phần chính là cao Trinh nữ Crila...

Hồi tháng 11/2024, Hoàng Hường và ông Nguyễn Văn Đại - Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược - đã tổ chức lễ ký kết cổ đông chiến lược. Đến cuối tháng 12/2024, Hoàng Hường cũng đăng tải video trên nhiều trang Facebook hàng triệu người theo dõi về việc khai trương tòa nhà mang tên Dược phẩm Thiên Dược ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Tòa nhà mang tên Dược Phẩm Thiên Dược là địa điểm Hoàng Hường thường xuyên livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm (Ảnh: Dược phẩm Hoàng Hường).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược tiền thân là Công ty TNHH Thiên Dược, được thành lập tháng 4/2007. Trụ sở công ty tại phường Tân Hiệp, TPHCM. Thời điểm thành lập, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1947) làm Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu... Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó bà Trâm góp hơn 46,3 tỷ đồng (hơn 92,62% vốn), ông Nguyễn Mạnh Hùng góp hơn 3,6 tỷ đồng (hơn 7,37%) và bà Nguyễn Như Trang góp 1 triệu đồng (0,02%).

Tháng 3/2021, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1990) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. 3 tháng sau, công ty tăng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2023, ông Nguyễn Văn Đại (SN 1988) trở thành Tổng giám đốc doanh nghiệp. Đến cuối năm 2023, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Và tháng 3/2024, tiếp tục tăng vốn lên 152,56 tỷ đồng.

Thông tin về Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược (Ảnh: Chụp màn hình).

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Dược từng có những lùm xùm về sản phẩm cũng như thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc. Cụ thể, hồi tháng 7/2021, doanh nghiệp bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 80 triệu đồng vì báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Tháng 3, sản phẩm viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health của công ty này cũng bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo có nội dung quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Theo đó, nội dung quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh như "hỗ trợ hạn chế sự phát triển của u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính có thể tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư cổ tử cung nếu không được điều trị kịp thời".

Sản phẩm còn được quảng cáo "giúp hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, tốt cho tất cả phụ nữ từ sức khỏe, làn da, sinh lý, đặc biệt cho quá trình tiền thụ thai"...

Đáng chú ý, sản phẩm này được Hoàng Hường tích cực quảng cáo, thậm chí nữ doanh nhân còn khẳng định sản phẩm "đã được hội đồng khoa học thế giới công nhận".