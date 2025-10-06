Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty thép, làm thép đặc chủng cho xe điện

VinMetal được thành lập với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam. Vốn đầu tư của doanh nghiệp là 10.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Sản phẩm chủ lực là thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Theo doanh nghiệp, việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp như bất động sản, xe điện... Tập đoàn này cũng hướng đến chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TPHCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ với Bloomberg (Ảnh: Bloomberg)

Gần đây, Vingroup thành lập loạt công ty mới. Cụ thể, cuối tháng 9, tập đoàn này thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics với lĩnh vực kinh doanh chính là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Tháng 3, VinEnergo được thành lập, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5% vốn, phần còn lại do Tập đoàn Vingroup sở hữu.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2025, tập đoàn tiếp tục thành lập VinMotion - doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng người máy đa năng cũng với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và cơ cấu sở hữu giống VinRobotics.

VinMotion được giao nhiệm vụ thiết kế và phát triển các thế hệ người máy đa năng đầu tiên của Việt Nam. Người máy này có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong đời sống và sản xuất, hướng tới tính linh hoạt cao, với tham vọng tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cuối năm ngoái, Vingroup cũng đã ra mắt VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Vingroup sở hữu 51%, ông Phạm Nhật Vượng nắm 39% và hai cá nhân khác là ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người 5%.

VinRobotics giữ vai trò nghiên cứu nền tảng công nghệ và phát triển các nguyên mẫu robot phục vụ sản xuất và dịch vụ. Công ty này tập trung vào công nghệ tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất trong công nghiệp, dịch vụ và đời sống.