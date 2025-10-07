Hàng chục thùng tài liệu được đưa khỏi trụ sở công ty của Shark Bình

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong chiều 7/10, có rất đông công an làm nhiệm vụ tại tòa nhà 18 Tam Trinh, Hà Nội - nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình).

Trong ngày 7/10, công an liên tục ra vào khu vực tòa nhà 18 Tam Trinh.

Trước đó, vào lúc 13h40 cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình có rất đông công an làm nhiệm vụ tại đây.

Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Đến tối 7/10, dưới sự giám sát của công an, một số người đưa hàng chục thùng giấy chứa tài liệu xuống sảnh tầng 1 tòa nhà 18 Tam Trinh.

Bên ngoài các thùng giấy có ghi một số nội dung như: Thu chi tháng 1, 2, 3,...

Các thùng giấy được dán niêm phong đóng dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và được đưa đến điểm tập kết tại sảnh tầng 1 tòa nhà 18 Tam Trinh.

Ông Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Công an giám sát việc vận chuyển các thùng tài liệu đến khu vực tập kết trước khi đưa lên xe vận chuyển.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Công an xếp gọn gàng các thùng tài liệu trước khi được đưa lên xe.

19h45 các thùng tài liệu được vận chuyển khỏi tòa nhà 18 Tam Trinh.

Các thùng giấy được đưa lên xe cẩn trọng dưới sự giám sát của công an.