Vingroup muốn tăng vốn

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 30/10. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11.

Động thái mới nhất của Vingroup diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu vào chiều 10/10, đưa vốn hóa Vingroup tăng lên 740.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (Ảnh: VIC).

Gần đây, Vingroup thành lập loạt công ty mới. Cụ thể, Vingroup vừa chính thức gia nhập lĩnh vực thép với Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, tập đoàn này cũng thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics với lĩnh vực kinh doanh chính là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy. VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%.

Tháng 3, VinEnergo được thành lập, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5% vốn, phần còn lại do Tập đoàn Vingroup sở hữu.

Đầu năm nay, tập đoàn tiếp tục thành lập VinMotion - doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng người máy đa năng cũng với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và cơ cấu sở hữu giống VinRobotics.

Cuối năm ngoái, Vingroup cũng đã ra mắt VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Vingroup sở hữu 51%, ông Phạm Nhật Vượng nắm 39% và hai cá nhân khác là ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người 5%.

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng.