Tỷ phú Trần Bá Dương nhận tin khẩn từ Bộ Thương mại Mỹ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo thông tin đăng tải trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), cuộc điều tra được DOC khởi xướng ngày 24/3/2025. Đến ngày 18/7/2025, Bộ quyết định hoãn thời điểm ban hành kết luận sơ bộ sang ngày 24/9/2025.

Các sản phẩm nằm trong phạm vi điều tra là khung gầm và cụm linh kiện lắp ráp khung gầm xe ô tô (chassis and subassemblies thereof) có xuất xứ từ Việt Nam. Trong thông báo, DOC xác định các nhà sản xuất Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý”.

Hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu đích danh là Thaco Special Vehicles Manufacturing và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures. Cơ quan điều tra Mỹ gộp hai công ty này thành một thực thể (THACO) để tiến hành điều tra.

DOC cho biết THACO là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt, và sau quá trình phân tích, cơ quan này tính toán biên độ phá giá và đưa ra mức thuế sơ bộ 511,16%. Đây được xem là mức thuế tạm thời cao kỷ lục trong các vụ việc liên quan đến sản phẩm công nghiệp nặng xuất xứ Việt Nam.

DOC cũng xác định rằng toàn quốc thực thể tại Việt Nam đã hợp tác trong quá trình điều tra. Vì vậy, Bộ quyết định áp dụng mức biên độ phá giá của THACO cho toàn bộ hàng hóa khung gầm xe xuất khẩu từ Việt Nam.

Bộ Thương mại Mỹ xác định các nhà sản xuất Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý” (Ảnh: thông tin đăng tải trên Federal Register).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ.

Được biết, THACO ( do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập) đã gửi đề nghị tới DOC xin hoãn công bố kết luận cuối cùng và gia hạn thời gian áp dụng các biện pháp tạm thời lên tối đa 6 tháng. Bộ Thương mại Mỹ đã chấp thuận yêu cầu này, đồng thời thông báo rằng kết luận cuối cùng sẽ được ban hành trong vòng 135 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ.

Trong cuộc điều tra tương tự đối với các nước khác, Mexico bị Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ 32,37%. Thái Lan cũng bị áp thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 46,12% đến 181,57% tùy doanh nghiệp.