Masterise lập công ty hàng không, vốn 29.300 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise gần đây đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise, trụ sở chính tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vốn điều lệ doanh nghiệp này ở mức 29.300 tỷ đồng.

Công ty hàng không sẽ hoạt động trong 61 ngành nghề khác nhau, trong đó có các dịch vụ liên quan vận tải hàng không.

Masterise thành lập công ty hàng không trong bối cảnh doanh nghiệp này được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng mức đầu tư.

Phối cảnh sân bay quốc tế Gia Bình (Ảnh: VGP).

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.885ha, gồm hơn 922ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên. Toàn bộ diện tích đất được thu hồi một lần theo quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty hàng không mới là ông Vũ Hoàng Long, sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam.

Được biết, ông Long từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không và đảm nhận các vị trí quản lý tại các công ty lớn trong nước. Vị này cũng đã giữ vị trí Phó Tổng giám đốc đầu tư Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco), Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC)...

Ông Long hiện cũng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã chứng khoán: PXL), một công ty trong hệ thống của Tập đoàn Gelex.