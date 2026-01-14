Xác định hành vi hối lộ trong vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch ở Hải Phòng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã làm rõ nhiều tình tiết mới. Ngoài việc khởi tố, bắt giam các cán bộ doanh nghiệp, cơ quan chức năng xác định có hành vi đưa, nhận hối lộ trong khâu kiểm dịch.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Bị can Trương Sỹ Toàn và 3 bị can khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 13/1, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Bốn bị can gồm: Trương Sỹ Toàn (SN 1969) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự. Ba cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Quản lý chất lượng và bộ phận đầu vào bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định các bị can này giữ vai trò trực tiếp trong việc kiểm soát, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Đáng chú ý, ngày 12/1, Lê Nhật Huy, nhân viên bán hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, và Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hai người thừa nhận hành vi đưa, nhận hối lộ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, phục vụ việc vận chuyển sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài tỉnh tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ, được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra sau đó khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc dịch bệnh.

Quá trình khám xét 4 kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện hơn 132 tấn thịt lợn nạc được mua từ các đầu mối trung gian để phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, hơn 7,4 tấn chả giò các loại được sản xuất từ số thịt trên cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng còn xác định nhiều sản phẩm đông lạnh khác tại kho của công ty nhiễm vi khuẩn Salmonella spp, gồm bì heo đông lạnh, da gà đông lạnh và thịt gà xay nhập khẩu.

Toàn bộ số thịt và sản phẩm vi phạm đã bị tiêu hủy, trong đó có gần 14.000 hộp patê các loại được chế biến từ thịt nhiễm dịch.