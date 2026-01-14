Khởi tố Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long do liên quan 130 tấn thịt nhiễm bệnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố 3 bị can là nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương.

Cả 4 bị can đều bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn trong ngày 14/1.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, ông Trương Sỹ Toàn và 3 nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng đã bị bắt khẩn cấp để điều tra trách nhiệm liên quan vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Số thịt này được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh và đưa vào quy trình sản xuất thực phẩm của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra sau đó khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn mắc dịch bệnh.

Quá trình khám xét 4 kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện hơn 132 tấn thịt lợn nạc được mua từ các đầu mối trung gian để phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, hơn 7,4 tấn chả giò các loại được sản xuất từ số thịt trên cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng còn xác định nhiều sản phẩm đông lạnh khác tại kho của công ty nhiễm vi khuẩn Salmonella spp, gồm bì heo đông lạnh, da gà đông lạnh và thịt gà xay nhập khẩu.

Toàn bộ số thịt và sản phẩm vi phạm đã bị tiêu hủy, trong đó có gần 14.000 hộp pate các loại được chế biến từ thịt nhiễm dịch.