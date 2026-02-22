Thị trường vàng mùng 6 Tết: Giá tiếp tục tăng, vàng mini xuất hiện

Vàng thế giới hồi phục, kéo theo giá vàng trong nước tăng trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 5.105,9 USD USD/ounce, tăng 64,7 USD so với một tuần trước.

Trong nước, phiên ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), giá vàng tiếp tục hồi phục. So với giá ngày 8/2 (vào khoảng 176-177 triệu đồng/lượng), xuyên suốt kỳ nghỉ Tết vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào tăng lên 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua bán là khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng, hiện được niêm yết tại ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với một tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng mini được tìm mua

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường vàng bước vào cao điểm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng bắt đầu tăng mạnh. Giữa lúc vàng khan hiếm và giá vàng liên tục tăng cao, xu hướng chuyển sang tích luỹ vàng mini lên ngôi.

Cụ thể, những năm trước, vàng nửa chỉ hay 1 chỉ là đơn vị tiêu chuẩn, thì nay các nhà bán lẻ đã và đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm theo hướng hạ trọng lượng sản phẩm vàng xuống còn 0,05-0,1 chỉ, từ đó khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn.

Một số sản phẩm được các thương hiệu vàng lớn bày bán hiện nay có thể kể đến có trọng lượng 0,1 chỉ vàng 999,9, đồng vàng 0,1 chỉ… thậm chí có đơn vị còn tung sản phẩm Tết với trọng lượng chỉ 0,05 chỉ tại một số doanh nghiệp với giá bán khoảng từ hơn 1 triệu đồng/sản phẩm.

Với dòng sản phẩm này, các nhà vàng được biết đánh vào tâm lý khách hàng là người trẻ, gen Z mua vàng để “lấy vía” may mắn hoặc có thể tích luỹ. Theo đó, bên cạnh các hình thức truyền thống như nhẫn (0,1 chỉ), đồng vàng, nhiều hình thức khác như bánh chưng tết, hình ngựa vàng… cũng được điêu khắc để thu hút người mua.

Vàng mini được điêu khắc hình ngựa (Ảnh: IT).

Các sản phẩm này ghi nhận lượng tìm hiểu lớn. Các bài đăng tải của thương hiệu vàng trên fanpage thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và hỏi mua.

Chị Thanh (24 tuổi, TPHCM) bày tỏ rất quan tâm dòng sản phẩm vàng trọng lượng thấp. Chị cho biết khi thấy vàng, bạc tăng cao rất muốn tham gia mua tích luỹ, nhưng không có nhiều tiền và cũng không có hàng để mua, do đó các sản phẩm vàng nhẫn, vàng thỏi 0,05-0,1 chỉ chị rất thích. Chị nói sẽ mua số lượng nhiều để có thể dành đi đám cưới bạn thân, đám thôi nôi vào năm sau, song song với tích lũy.

Dự báo giá vàng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng được dự báo bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần sôi động trở lại. Nhiều chuyên gia quốc tế duy trì quan điểm tích cực về xu hướng giá kim loại quý, khi các yếu tố rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu.

James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com - nhận định phe mua đang cho thấy ưu thế rõ nét trên các khung thời gian ngắn hạn. Theo ông, mô hình “tam giác tăng” hình thành trên biểu đồ kỹ thuật thường là tín hiệu củng cố khả năng bứt phá. Mốc 5.100 USD/ounce được xem là vùng then chốt: từng đóng vai trò hỗ trợ, sau đó chuyển thành kháng cự, và nay trở thành “lằn ranh” mà lực mua cần vượt qua để xác lập đà tăng mới.

Một số nhà phân tích cảnh báo giá vàng có thể phản ứng mạnh nếu căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Bernard Dahdah (Natixis) dự báo vàng có khả năng tăng đáng kể trong những tuần đầu nếu xung đột nổ ra, thậm chí mở rộng biên độ lên vùng 5.500 - 5.800 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý sau pha tăng sốc, thị trường có thể hạ nhiệt khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động thực tế.