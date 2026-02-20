Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam: So găng hạ tầng viễn thông

Thị trường viễn thông trong nước vừa ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Starlink Services Việt Nam là bước đi cụ thể tiếp theo sau khi doanh nghiệp này nhận được giấy phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh từ tháng 4/2025.

Động thái này là tiền lệ chưa từng có khi Starlink trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Chính phủ Việt Nam đồng ý cho phép thử nghiệm loại hình dịch vụ này. Giai đoạn đầu dự kiến triển khai 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Hạ tầng viễn thông tại Việt Nam đang ra sao?

Starlink vận hành trên nền tảng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp LEO, ở độ cao khoảng 160 đến dưới 2.000 km so với mực nước biển. Nhờ quỹ đạo thấp, hệ thống có độ trễ tín hiệu thấp, tốc độ truyền dữ liệu cao và phạm vi phủ sóng rộng so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống.

Tại Việt Nam, trước khi tỷ phú Elon Musk, hạ tầng viễn thông hiện dựa chủ yếu vào mạng cáp quang và các trạm 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone triển khai.

Về kinh doanh, năm 2025, Viettel ghi nhận doanh thu khoảng 220.400 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này giữ được mức tăng trưởng hai chữ số.

Tính riêng lĩnh vực viễn thông cốt lõi ở thị trường trong nước, tập đoàn này ghi nhận có khoảng 12,9 triệu thuê bao 5G. Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn ước lãi trước thuế hợp nhất kỷ lục với khoảng 56.800 tỷ đồng (gần 2,2 tỷ USD), tăng 4,5% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Viettel lãi vượt mốc 50.000 tỷ đồng.

VNPT năm qua có tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,1%. Sản lượng data đạt 2,8 tỷ GB, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Với MobiFone, năm 2025 khép lại với dấu mốc lịch sử khi tập đoàn chính thức chuyển giao về trực thuộc Bộ Công an. Không chỉ đơn thuần là thay đổi về mô hình quản lý, đây còn là một bước ngoặt chiến lược, đưa MobiFone trở thành lực lượng nòng cốt về viễn thông - công nghệ số - công nghiệp an ninh, phục vụ trực tiếp công cuộc chuyển đổi số và bảo đảm an ninh quốc gia.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: IT).

Kỳ vọng về “bước ngoặt” mới

Trở lại với Starlink, tính đến tháng 2/2025, Starlink đã phóng hơn 6.000 vệ tinh và hiện diện tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 5 triệu người dùng trên toàn cầu. Ngoài Starlink, các dự án cùng phân khúc gồm Kuiper của Amazon và OneWeb của OneWeb.

Tại Việt Nam, Internet vệ tinh mới này được kỳ vọng là giải pháp bổ sung cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc nơi hạ tầng mặt đất khó tiếp cận. Nếu triển khai thương mại đầy đủ, Việt Nam có thể trở thành quốc gia thứ 5 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste.

Trước khi tỷ phú Elon Musk gia nhập, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng hiện diện tại Việt Nam, song mức vốn đăng ký ban đầu khiêm tốn. Đơn cử, Apple thành lập pháp nhân tại Việt Nam từ năm 2015 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng và giữ nguyên đến nay. 3 năm sau đó, Boeing cũng lập công ty với vốn 4,5 tỷ đồng...

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Starlink Services Việt Nam được thành lập từ tháng 9/2025, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, trụ sở đặt tại Hà Nội. Doanh nghiệp này thuộc SpaceX, tập đoàn công nghệ vũ trụ do Elon Musk sáng lập. Vốn điều lệ đăng ký là 30 tỷ đồng, do Starlink Holdings Netherlands B.V đại diện sở hữu.

Ngành nghề chính của Starlink Services Việt Nam là hoạt động viễn thông vệ tinh, trong đó cung cấp dịch vụ cố định vệ tinh gồm truy nhập Internet và dịch vụ kênh thuê riêng cho các trạm thu, phát sóng di động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai dịch vụ di động vệ tinh, bao gồm truy nhập Internet trên biển và truy nhập Internet trên máy bay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.

Hoạt động này được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, theo chủ trương thí điểm có kiểm soát đối với dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.