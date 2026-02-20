Dự báo gây bất ngờ về đỉnh mới của giá vàng sau Tết

Từ tháng 12/2025 đến nay, giá vàng thế giới biến động liên tục. Có thời điểm giá lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce, sau đó giảm mạnh xuống gần 4.600 USD/ounce. Biến động của giá vàng chịu tác động mạnh từ các luồng thông tin liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, dự báo tăng lãi suất…

Mới nhất, cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) kết thúc đột ngột chỉ sau 2 giờ thảo luận, song chưa bên nào cho thấy họ tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột tiếp tục gây ảnh hưởng đến giá vàng.

Hiện, giá vàng giao ngay trên thế giới đã vượt mốc 5.000 USD/ounce trở lại. Hợp đồng vàng tương lai cũng đang dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Bất chấp loạt phiên điều chỉnh, các tổ chức tài chính lớn tại phố Wall vẫn duy trì quan điểm tích cực về vàng.

Vàng thế giới đã vượt lại mốc 5.000 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Mức dự báo gây sốc: 7.200 USD/ounce

Một cuộc khảo sát các công ty tài chính phố Wall cho thấy dự báo vàng sẽ tăng 17% so với cuối năm 2025. Các dự báo giá vàng năm 2026 dao động trong khoảng từ 4.500 đến 6.600 USD/ounce, so với mức đóng cửa năm 2025 là 4.341 USD/ounce.

"Dù có sự biến động gần đây trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn kiên định lạc quan với vàng trong trung hạn dựa trên xu hướng đa dạng hóa cấu trúc rõ ràng và liên tục", ngân hàng JP Morgan nhận định, và dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua 800 tấn vàng năm 2026, phản ánh xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong khi JP Morgan cho rằng giá vàng sẽ đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, thì USB thậm chí dự báo giá vàng có thể lên đến 7.200 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Deutsche Bank giữ nguyên dự báo 6.000 USD/ounce cho năm nay, nhấn mạnh nhu cầu bền vững của nhà đầu tư đối với kim loại quý này.

Còn Ventura đưa ra con số thận trọng nhất với mục tiêu 5.645 USD. Ông Ramaswamy, Trưởng bộ phận Hàng hóa tại Ventura, cho rằng, tốc độ tăng quá nhanh và mức độ không bền vững cùng với các giao dịch đầu cơ đã dẫn đến sự điều chỉnh lớn. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng nhu cầu vật chất mạnh mẽ và các yếu tố cơ bản về đa dạng hóa sẽ giúp vàng vượt qua mức cao gần đây.

Động lực từ đâu?

Sự lạc quan của phố Wall đối với vàng diễn ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách lớn của Mỹ, căng thẳng địa chính trị gia tăng và đồng USD có xu hướng yếu đi đang tạo ra môi trường thuận lợi cho vàng tăng giá.

Về phía cầu, các ngân hàng trung ương, đặc biệt ở châu Á, đã và đang tích cực mua vàng như công cụ phòng hộ chống lại rủi ro giảm giá đồng tiền. Đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ - hai thị trường truyền thống ưa chuộng vàng - chứng kiến làn sóng mua sắm mạnh mẽ.

Không chỉ các tổ chức lớn, các quỹ phòng hộ cũng đang bổ sung vàng vào danh mục đầu tư để đa dạng hóa. Một nhóm đầu tư mới là người tiêu dùng cá nhân tại Mỹ, hiện họ có thể dễ dàng tiếp cận vàng thông qua Costco Wholesale và các cửa hàng vàng bạc địa phương.