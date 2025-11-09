Doanh nghiệp Việt bước chân vào lĩnh vực hàng không vũ trụ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất tàu vũ trụ

Công ty cổ phần VinSpace vừa được thành lập ngày 3/11 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty do Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup góp 57 tỷ đồng, tương đương 19%. Ngoài ra, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Bloomberg).

Đến nay, Việt Nam đã có hai đơn vị là VinSpace và ThaiSpace thể hiện khát vọng vượt ra khỏi những lĩnh vực quen thuộc để chạm tới ngành công nghiệp vũ trụ.

Vingroup sắp có thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoán

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Tập đoàn này dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được triển khai trong quý IV/2025.

Quy mô doanh nghiệp đứng sau chồng Đoàn Di Băng

Tuần qua, Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 người khác bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả có chỉ số SPF chỉ đạt hơn 51% so với công bố.

Trong đó, Nguyễn Quốc Vũ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group, đơn vị tiêu thụ sản phẩm - bị xác định có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

Lộ vốn góp của Huấn "Hoa Hồng" tại công ty bán cây cảnh

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") góp vốn và điều hành hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành từ y tế, vệ sinh nhà cửa, quảng cáo đến bất động sản.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát...

Thời gian gần đây, Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video làm từ thiện với số tiền lớn (Ảnh: Bùi Xuân Huấn).

Huấn “Hoa Hồng” thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành, vốn điều lệ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng đều rơi vào tình trạng “không hoạt động tại địa chỉ đăng ký”.

Ông Tô Hải: Thời điểm tốt để thôi làm Tổng giám đốc Vietcap

Chứng khoán Vietcap tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường. Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm tại cuộc họp là việc ông Tô Hải, Tổng giám đốc công ty, sẽ thôi chức từ ngày 18/11 sau 18 năm đảm nhiệm vị trí này. Người kế nhiệm là bà Tôn Minh Phương. Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao này được công bố chỉ một tuần trước cuộc họp.

Giải thích về lý do rút lui, ông Hải cho biết đã có ý định nghỉ từ 5 năm trước và 2 năm gần đây không còn trực tiếp điều hành. Theo ông, thời điểm hiện tại là “thích hợp để chuyển giao”, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị.

Quốc Cường Gia Lai trả 1.100 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát, nguồn tiền ở đâu?

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố ngày 24/10 đã thanh toán tiếp 200 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TPHCM, liên quan đến khoản nợ phải trả cho Công ty Đầu tư Sunny Island (liên quan Vạn Thịnh Phát).

Tại ngày 30/9, công ty cũng đã trả 900 tỷ đồng cho đối tác trên. Tổng cộng, doanh nghiệp này đã trả 1.100 tỷ đồng cho đối tác trên, giảm số nợ phải trả còn gần 1.783 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng muốn bán Bibica cho đối tác ngoại?

Nguồn tin từ trang Jakarta Globe ghi nhận, Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất bánh snack Momogi của Indonesia - đang có ý định “thâu tóm” Bibica từ Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN), nhằm tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông PAN Group xác nhận hai bên có thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, thương vụ vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có thông tin cụ thể.

Vietcombank, VPBank, Nhà Đà Nẵng… “lãi đậm” nhờ chơi chứng khoán

Bức tranh kinh doanh quý III cho thấy phần lớn doanh nghiệp đều tăng trưởng mạnh. Không chỉ hoạt động cốt lõi khởi sắc nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, nhiều doanh nghiệp còn tận dụng đà tăng của thị trường chứng khoán để thu về nhiều tỷ đồng lợi nhuận.

Doanh nghiệp điện gió kêu cứu vì bị cắt giảm công suất kéo dài

Loạt doanh nghiệp điện gió vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), kiến nghị hạn chế cắt giảm công suất phát điện khả dụng của cụm các nhà máy điện gió Quảng Trị.

Theo các doanh nghiệp, thời gian qua xảy ra tình trạng cắt giảm công suất phát điện lớn và kéo dài. Trong khi giai đoạn tháng 10 đến tháng 2 là mùa gió tốt nhất, chiếm phần lớn sản lượng điện trong năm, thì ngay cả tháng 10 năm nay lượng gió cũng giảm do biến đổi khí hậu.

Việc các nhà máy liên tục bị cắt giảm công suất khả dụng (20-90%, có thời điểm tới 99%) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.