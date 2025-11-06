Tỷ phú Việt rầu rĩ khi chứng khoán giảm, ông Phạm Nhật Vượng ngoại lệ

Chốt phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/11, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. VN-Index giảm hơn 12 điểm, về 1.642,64 điểm. Trên sàn HoSE, các mã giảm điểm lấn át cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản ở mức thấp, chỉ hơn 17.863 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến các tỷ phú USD đồng loạt trong sắc đỏ. Bộ đôi VJC, HDB liên quan tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm mạnh nhất, lần lượt giảm 3% và 1,95%. Các mã MSN, TCB, HPG hay nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup đều giảm trên dưới 1%.

Duy nhất trong nhóm cổ phiếu tỷ phú, mã VIC (Vingroup) tăng 0,63% lên 207.800 đồng/đơn vị. Mức tăng này cũng giúp VIC tác động tích cực nhất đến thị trường hôm nay.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng tích cực đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến Vingroup, doanh nghiệp này vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có nội dung về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Tập đoàn này dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1 tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới.

Thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được triển khai vào quý IV. Nếu thành công, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Với quy mô này, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas...

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng 0,6 tỷ USD lên 19,5 tỷ USD, xếp thứ 125 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Ngược lại, các tỷ phú khác đều giảm về giá trị tài sản, theo cập nhật từ Forbes.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 1.065 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như STB, VPB, HPG, GEX...