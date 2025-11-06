Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất tàu vũ trụ

Công ty cổ phần VinSpace vừa được thành lập ngày 3/11 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty do Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup góp 57 tỷ đồng, tương đương 19%. Ngoài ra, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5%.

Trong thông tin công bố, công ty đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh và hoạt động viễn thông khác.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: VIC).

Ngoài góp vốn vào VinSpace, ông Quân Anh và Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics...

Trước khi đầu tư vào ngành hàng không vũ trụ, Vingroup từng tham gia vào mảng vận tải hàng không với dự án VinPearl Air năm 2019. Tuy nhiên, Vingroup đã rút lui khỏi lĩnh vực này từ năm 2020.

Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, như VinMetal trong lĩnh vực thép, Vin New Horizon trong lĩnh vực dưỡng lão, V-Film trong lĩnh vực giải trí.