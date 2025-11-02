Dấu hiệu lạ trong hệ sinh thái doanh nghiệp trăm tỷ của Huấn “Hoa Hồng”

HL Group - “hạt nhân” một thời nay vắng bóng

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê tại Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Bùi Xuân Huấn còn góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Trong danh sách doanh nghiệp do Huấn "Hoa Hồng" sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được xem là “đầu tàu”.

HL Group được thành lập tháng 2/2022, đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội, TP Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực phân phối nước hoa, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%. Huấn "Hoa Hồng" giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thời điểm ra mắt, công ty này được quảng bá rầm rộ, gắn liền với hình ảnh Huấn trong vai trò doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, trái ngược với sự rầm rộ trên mạng xã hội, HL Group hiện bị xác định là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có nhân sự hiện diện, không phát sinh giao dịch ghi nhận tại nơi đặt trụ sở.

Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group hiện không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

Doanh nghiệp vốn hàng chục tỷ đồng nhưng không có hoạt động

Trước HL Group, Huấn "Hoa Hồng" từng góp vốn hoặc điều hành một số công ty khác như Công ty cổ phần Dịch vụ 168 và Công ty cổ phần Dịch vụ FB Châu Á.

Các doanh nghiệp này có vốn điều lệ từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều có điểm chung là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có hoạt động kinh doanh.

Công ty Dịch vụ 168, thành lập năm 2018 tại TPHCM, có ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Công ty này từng tăng vốn lên 20 tỷ đồng chỉ sau một năm. Nhưng hiện doanh nghiệp này “mất hút” trên thị trường, không ghi nhận giao dịch.

Tương tự, Công ty FB Châu Á - do vợ Huấn "Hoa Hồng" đứng tên - có vốn điều lệ lên đến 8 tỷ đồng và hiện cũng trong tình trạng “đóng băng” và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, trụ sở tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn), ông Vũ Bình Long góp 120 triệu đồng (6% vốn), bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 480 triệu đồng, nắm giữ 24%, ông Đào Vũ Định góp 100 triệu đồng (5% vốn) và bà Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25% vốn còn lại. Bà Thái cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Doanh nghiệp do ông Vũ Bình Long (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn "Hoa Hồng" và vợ còn thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm... mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.